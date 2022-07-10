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Edremit Belediyesi'nde Bayramlaşma

ANKA - Yerel
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Edremit Belediyesi'nde Bayramlaşma

Edremit Belediyesi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Edremit Belediyesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı nedeniyle Kaymakamlık tarafından düzenlenen programın ardından belediyede düzenlenen bayramlaşmada Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve başkan yardımcıları, vatandaşlarla bayramlaştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıllık zorunlu aranın ardından gerçekleştirilen bayramlaşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bayramlaşma törenine muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremitli hemşehrilerimin ve tüm halkımızın bayramını tebrik ediyor, nice bayramları hep birlikte sağlık, umut, huzur ve mutluluk içinde geçirmeyi diliyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun" dedi.

ANKA / Yerel

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