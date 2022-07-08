Edremit Belediyesi Gece Gündüz Sahada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edremit Belediyesi Gece Gündüz Sahada

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde yaşanacak yoğunluğu da göz önünde bulundurarak denetimlerine günün 7 gün 24 saat esasıyla devam ediyor. Yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte yoğunluğun arttığı ilçede denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri turistik Altınkum ve Akçay Mahallesi'nde gece boyunca seyyar satıcı, işportacı ve esnafa yönelik denetimler yaptı. İzinsiz faaliyetlere müsaade edilmezken belirlenen alanın dışına çıkanlar da uyarıldı. Belediye yetkilileri hem vatandaş şikayeti hem de rutin kontroller kapsamında yapılan denetimlere kent genelinde düzenli olarak devam edeceklerini bildirdi.

ANKA / Yerel

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Zabıta Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title