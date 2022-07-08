Edremit Belediyesi Gece Gündüz Sahada

Edremit Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde yaşanacak yoğunluğu da göz önünde bulundurarak denetimlerine günün 7 gün 24 saat esasıyla devam ediyor. Yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatilinin gelmesiyle birlikte yoğunluğun arttığı ilçede denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri turistik Altınkum ve Akçay Mahallesi'nde gece boyunca seyyar satıcı, işportacı ve esnafa yönelik denetimler yaptı. İzinsiz faaliyetlere müsaade edilmezken belirlenen alanın dışına çıkanlar da uyarıldı. Belediye yetkilileri hem vatandaş şikayeti hem de rutin kontroller kapsamında yapılan denetimlere kent genelinde düzenli olarak devam edeceklerini bildirdi.

ANKA / Yerel