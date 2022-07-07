Edremit Belediyesi Ekipleri, Sahillerdeki İzinsiz Şezlong ve Şemsiyeleri Topladı

Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, emniyet güçleri ile birlikte Altınoluk ve Narlı sahillerinde, uyarı ve ikazlara rağmen sabit bırakılan şezlong ve şemsiyeleri topladı.

Yaz mevsiminde dolan Edremit sahillerinde, özellikle Kurban Bayramı öncesinde oluşacak yoğunluk da dikkate alınarak başlatılan operasyonla zincir ve iplerle bağlanarak sahile bırakılan şemsiye, şezlong, masa, sandalye ve koltuklar toplandı.

Belediye yetkilileri, yurttaşların sahillere sabit şezlong ve şemsiye yerleştirmemeleri konusunda daha önce birçok kez uyarıldığını ve sahillerin tüm halkın kullanımına açık kalması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktardı.

ANKA / Yerel