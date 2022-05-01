Edremit Belediyesi çölyaklıları sevindirdi - Haberler

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Edremit Belediyesi çölyaklıları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Edremit Belediyesi çölyaklıları sevindirdi

Edremit Belediyesi, çölyaklı 70 vatandaşa özel gıda paketi dağıttı.

Edremit Belediyesi, çölyaklı 70 vatandaşa özel gıda paketi dağıttı.

Merkezi Burhaniye'de bulunan Edremit Körfezi Çölyak Derneği'nin Başkanı Betül Özdemir Kaya, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve ekibine teşekkür etti. Betül Özdemir Kaya, "Edremit Belediyesi destek talebimizi kırmayıp hem Ramazan Bayramı hem de 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dahilinde çölyaklı kardeşlerimize gıda paketi gönderdi. Edremit Körfezi'nde yaşayan çölyak hastalarına gıda desteği sunan Edremit Belediyesi'ne başta Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz Aydın Balcan ve Müdürlük personeli Naime Erdoğmuş'a ve bu süreçte derneğimize desteklerini sunan paketleme ve dağıtım işlemlerinde görev alan değerli üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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