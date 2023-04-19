Edremit Belediyesi, Bayram Hazırlıklarını Tamamladı

Edremit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında Edremit Belediyesi ekipleri tarafından ilçe merkezindeki iki şehitlik ve büyük mezarlık başta olmak üzere toplam 25 mezarlıkta hazırlıklar tamamlandı. Belediye ekiplerince yapılan çalışmada ağaçlar budanırken, mezarlık duvarları boyandı; mezarlığa girişler ve yollar yıkanarak temizlendi.

MEZARLIKLARA ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ

Vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaret edebilmeleri amacıyla ise arife günü Cumhuriyet Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.