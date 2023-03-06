Edremit Belediyesi Altınolukspor, Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

TVF Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Edremit Belediyesi Altınolukspor, 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

TVF Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden iki Körfez temsilcisi Havran Koca Seyit Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Sultanlar Ligi'nin hedefleyen Edremit temsilcisi Altınolukspor, ligin yeni ekiplerinden Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor karşısında hata yapmadı ve set vermeden maçı kazanmayı başardı. Karşılaşmanın ilk seti çekişmeli geçerken, ev sahibinin dirençli oyununa karşı konuk ekip tecrübesi ile seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ev sahibi Havran ekibi maça ortak olmak isterken, konuk ekip rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve seti 25-20 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren ekip seti 25-16, maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Edremit Belediyesi Altınolukspor 18. haftada 15. galibiyetini alarak 3. sıradaki yerini korudu. Altınolukspor 19. hafta mücadelesinde İzmir temsilcisi AVR Atletik'i konuk edecek.