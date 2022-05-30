Edremit Belediyesi Ali Ekber Çiçek'i Andı - Haberler

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Edremit Belediyesi Ali Ekber Çiçek'i Andı

ANKA - Yerel
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Edremit Belediyesi Ali Ekber Çiçek'i Andı

Edremit Belediyesi, Mehmetalan Mahallesi’nde düzenlediği konserle büyük halk ozanı Ali Ekber Çiçek'i türkülerle andı.

Edremit Belediyesi, Mehmetalan Mahallesi'nde düzenlediği konserle büyük halk ozanı Ali Ekber Çiçek'i türkülerle andı.

Nursaç Doğanışık şefliğinde, Kadıköy Belediyesi Taşkın Doğanışık THM Korosu tarafından gerçekleştirilen Ali Ekber Çiçek Anma Gecesi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Okul bahçesindeki konseri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Mahalle Muhtarı Nergis Aldemir de müzikseverlerle beraber izledi.

Gecede, Ali Ekber Çiçek'in derlediği eserler ve türküler koro tarafından seslendirildi.

Halk ozanının anısını yaşatacaklarını belirten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Türkünün, sazın ustası Ali Ekber Çiçek'i anıyoruz. Büyük ustamız burada yaşadı, bu etkinliklerle hala yaşıyor. Onu eserleriyle ve türkülerle yaşatacağız. Büyük halk ozanımızı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

ANKA / Yerel

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