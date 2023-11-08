Edremit Belediye Başkanı Arslan, Muhtar Ziyaretlerine Devam Ediyor

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Her gün farklı mahalleye ziyarette bulunan Başkan Arslan vatandaşların ve muhtarların sorunlarını yerinde dinliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, mahalle muhtarlarına yaptığı ziyaretlere devam ediyor. Her gün farklı mahalleye ziyarette bulunan Başkan Arslan vatandaşların ve muhtarların sorunlarını yerinde dinliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, vatandaş ve muhtarlar ile görüşerek sorunları ilk ağızdan dinliyor. Her gün farklı mahalleye ziyarette bulunarak sorunların çözümü için harekete geçen Başkan Arslan, kısa vadede üretilecek çözümler için görüş ve önerileri dinleyerek anında çözümü için ilgili birimlere talimat veriyor. Uzun vadede yapılacak çalışmalar ise belirlenen faaliyet takvimi içerisine dahil ediliyor. Başkan Arslan bu kapsamda Şahindere Mahalle Muhtarı Dilek Bal, İskele Mahalle Muhtarı Ebru Yamaç, Altınoluk Mahalle Muhtarı Aydın Türker, Akçay Mahalle Muhtarı Pınar Yardımcı, Sarıkız Mahalle Muhtarı Erhan Demirel, Altınkum Mahalle Muhtarı Selma Kayacan, Güre Mahalle Muhtarı Necati Tokuştepe, Güre Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Zeki Coşar'ı ziyaret ederek, yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Muhtarlarımızla birlik beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Ortak akılla alınacak her kararın Edremit için daha faydalı olacağına inanıyoruz. Edremit'in sorunlarını biliyor, çözmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla görüşerek karar alıyoruz. Değerli muhtarlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kentimizi el ele, gönül gönüle birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.