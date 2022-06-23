Edremit Belediye Başkanı Arslan: 'Dik Durmaya Devam Edeceğiz'

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye çalışmaları ve şahsını hedef alan saldırı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Arslan, "İlçemiz ve halkımız için daima dik duruş sergilemeye devam edeceğiz. Hiç bir kimsenin şahsi çıkarları için Belediye'nin maddi, manevi kaynaklarını usulsüzce kullanmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlediği toplantıda belediye çalışmaları, projelerinin yanı sıra makamında şahsını hedef alan saldırı ile ilgili açıklamada bulundu. Belediye Başkan Yardımcıları Tümdeniz Çelebi, Tayfun Gerkuş ile Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'nın eşlik ettiği toplantıda Başkan Arslan, saldırıyı kınayan ve süreçte kendisine destek olan basın mensuplarına teşekkür etti.

Başkan Arslan, "Seçim sonrası göreve geldiğim günden itibaren, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da her daim vurguladığı gibi, parti, etnik kimlik gözetmeden tüm Edremit'in Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Kamu adına görev yaptığımız bilincinden sapmadan, dün olduğu gibi ilçemiz ve halkımız için daima dik duruş sergilemeye devam edeceğiz. Hiç bir kimsenin şahsi çıkarları için Belediye'nin maddi, manevi kaynaklarını usulsüzce kullanmalarına müsade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Başkan Arslan, açıklamaların ardından basın mensuplarının soruları da yanıtladı.

ANKA / Yerel