Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Saran açığa alındı - Haberler

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Saran açığa alındı Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Saran açığa alındı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Saran açığa alındı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a makamında yapılan saldırı sonrasında başlatılan soruşturma devam ederken, soruşturmanın selayeti için Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Saran açığa alındı. Konu hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın selayetinin korunması için Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Saran açığa alındı" dedi. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / Yerel Selman Hasan Arslan Balıkesir Edremit Yerel Haberler

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