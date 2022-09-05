Edirneli Vatandaş: Geçen Sene Tarhana Yapıp Satıyordum. Bu Sene Biber ve Un Fiyatının Pahalılığından Yapamadım

Edirne’de, kışlık tarhana ve salça yapacak vatandaşlar, kilosu 15-20 liradan satılan kapya biberi almakta zorlanıyor. Pazara biber almaya gelen Sevda Güre, "Geçen sene tarhana yapıp satıyordum. Belli müşterilerim vardı. Bu sene biberin ve un fiyatlarının pahalılığından yapamadım" dedi.

Edirne'de, kışlık tarhana ve salça yapacak vatandaşlar, kilosu 15-20 liradan satılan kapya biberi almakta zorlanıyor. Pazara biber almaya gelen Sevda Güre, "Geçen sene tarhana yapıp satıyordum. Belli müşterilerim vardı. Bu sene biberin ve un fiyatlarının pahalılığından yapamadım" dedi.

Edirne'de pazar alışverişi yapan Sevda Güre, "Tarhana biberi almaya geldik. Kahvaltılık yapacağız, tarhana karacağız. Gelen kış, pahalı da olsa mecbur alıyoruz. Geçen sene daha uygundu, bu sene pahalı ama yapacak bir şey yok. Bu sene yarıya düştü. Geçen sene tarhana siparişlerim çoktu, bu sene sipariş almadım. Un, biber, salça, soğan pahalı. Hangi biriyle yapacağım? Geçen sene tarhana yapıp satıyordum. Belli müşterilerim vardı. Bu sene biberin ve un fiyatlarının pahalılığından yapamadım. 20 kilo biber aldım, kendime ve kızıma yapacağım" diye konuştu.

"YAĞMUR DOLAYISIYLA TARLAYA GİRİLMİYOR"

Pazar esnafı İbrahim Çam, tarlaların çamurlu oluşundan dolayı biber toplanamadığını ifade ederek, "İlerleyen zamanlarda düşecek. Kilogram fiyatı 15-20 lira aralığında gidiyor. Çanakkale'de, yağmurlar dolayısıyla mal çıkmıyor. Ne domates ne biber çıkıyor. Geçen sene 8-10 liraya gidiyordu. Yağmur dolayısıyla tarlaya girilmiyor. Edirne'ye mal gelmiyor" dedi.

"ENFLASYON YÜKSEK"

Pazarcı Emirhan Makas da enflasyonunun yüksek olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Tarlada malı üreten köylüler de zor durumda. Gübreye, tohuma zam geldi. Biz de satarken zor durumdayız. Alıcılar da zor durumda, enflasyondan dolayı. Bu malın oradan alınışı 12 lira, buraya gelene kadar 14 lira, burada da tezgahta 20 tane eleman çalışıyor. Geçen yıl bu biber en fazla 5 liraydı. 3 lira falandı. Bu yıl 15 lira olunca milletimizin de gücü yetmiyor almaya. Allah hepimizin yardımcısı olsun, enflasyondan dolayı."

Görüntü dökümü

Vatandaş Sevda Güre

Pazar esnaflarından İbrahim Çam

Pazarda satış yapan Emirhan Makas

Pazardan ve kapya biber detayları