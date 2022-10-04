CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na dert yanan Edirneli üretici Nusret Gül, "Burası hayvan doluydu, ağlayasımız geliyor kazıkları boş görünce burada. O kadar emek ver sen, bedava bedava gidiyor" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Karaağaç mahallesinden üreticilerin sorunlarını dinledi.

"İNSANLAR DAHA ÇOK BATIYOR"

Gaytancıoğlu, "Aynı zamanda besilik hayvan ithalatı yapıyorlar. Kuzular gidiyor. Kuzuları da ucuz fiyata satıyorlar. Süt tozu ihracatı durduruldu. Süt teşvik primleri 20 kuruş hiç artmadı. Herkes kesiyor, hayvanlarını. Biz dedik kiş, hiç olmadı Süt Konseyi toplandı, süt 7 buçuk liradan 10 liraya çıkar. Maliyetler sizin için biraz düşer. Ama hiçbir şey yapmadılar. 7 buçuk lirada tuttular. Bir de süt tozu ihracatını durdular. Bir de yeme sürekli zam geliyor. Gıda enflasyonu olmasın' diyorlar ama daha çok oluyor. Daha çok batıyor, insanlar" dedi.

"AĞLAYASIMIZ GELİYOR"

Üretici Nusret Gül, "Burası hayvan doluydu, ağlayasımız geliyor. Kazıkları boş görünce burada. O kadar emek ver sen, bedava bedava gitti. Bu çiftçiyi bu kadar kısıtlamanın anlamı ne? Ben bunu anlayamıyorum. Süt üretmeden hep dışarıdan hazır hazır, ne olacak bizim halimiz böyle? Hazıra dağ dayanmaz. Hazıra yığınla saman gidiyor. Hazıra dayanmıyor" dedi.

"GİDİŞATIMIZ İYİ DEĞİL"

Üretici Yaşar Ergül, ineklerinin bir kısmını sattığını ifade ederek şunlara söyledi:

"Danayı satacağız' dediler. 'Tarım Kredi Kooperatifine 90 liraya eti, 96 liraya kıymayı vereceğiz' dediler. Nerede bu Et ve Süt Kurumu. Nereden bulacaksınız bu hayvanı. Hayvan kalmadı. Gidişatımız iyi değil. Allah yardımcımız olsun. Yalnız bizim değil. Çiftçi ile hayvancılığın. Toz dumana gidiyoruz. Yemi ödeyemiyoruz. Biz de hayvanlarımızı kesiyoruz. Aldığımız yemleri ödeyemiyoruz. Bundan iki ay öncesi 5 tane inek kestik. Buraları hayvan doluydu. 6 tane hayvan kaldı. Erkekleri beslemek zor. Buradan gelmeyince erkekleri de besleyemiyoruz. 380 liraya yem alıyoruz. Süt fiyatından pahalı. Öyle işte. Yonca nerede, elektrik nerede, suyu nerede, samanı nerede, yemi nerede?"

Görüntü Dökümü

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu,

Üretici Nusret Gül,

Üretici Yaşar Ergül,