Edirneli Üretici Mazot Zammını Eleştirdi: "Türkiye'nin Bu Şekilde Tarım ve Hayvancılık Yapması Mümkün Değildir"

Edirneli üretici Erdal Akgün, mazotun litre satış fiyatına gelen son zammı eleştirdi. Akgün, " Türkiye'nin bu şekilde tarım ve hayvancılık yapması mümkün değildir. Hem hayvancılığı vurdu hem de tarımı vurdu. Verimi arttırmamız artık mümkün değildir. En kısa zamanda bu zamların önüne geçilip çiftçiyi kurtarmanın yollarını araması lazım" dedi.

Edirneli üretici Erdal Akgün, yaptığı açıklamada, mazotun satış fiyatının 45 lirayı aştığını, ürecinin zor duruma düştüğünü ifade etti. Tarımla uğraşanlara uygun fiyata mazot verilmesi gerektiğini dile getiren Akgün, mazot zamlarının önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

"MAALESEF BİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE YENİK DÜŞÜRDÜLER"

Akgün, şunları söyledi:

"Bizim ürettiğimiz yüzde 20-25 yıllık artış olduğu dönemde geçen yıl mazotu 21-22 liraya alırken bugün 45 liraya mazot almak artık imkansız hale gelmiştir. Bunda hem çiftçiler hem de ülkemizin zarar göreceği kanaatindeyiz. Mutlaka bu işin önüne geçilmeli. Bu şartlarda gün gelecek bizler günde bir tondan fazla mazot harcadığımız günler olacak. Bu işin altından kalkılması mümkün değildir. Bir an önce tarım mazotu mutlaka olmalı. Recep Tayyip Erdoğan ilk iktidara geldiği zamanlar muhalefet yaparken bu şartlarda çiftçiliğin yapılamayacağını mutlaka tarım mazotu olması gerektiğini söylemişti. Ama 22 yıldan beri tarım ve hayvancılığın üzerinde maalesef bizleri Avrupa Birliği ülkelerine yenik düşürdüler. Türkiye'nin bu şekilde tarım ve hayvancılık yapması mümkün değildir. Hem hayvancılığı vurdu hem de tarımı vurdu. Verimi arttırmamız artık mümkün değildir. En kısa zamanda bu zamların önüne geçilip çiftçiyi kurtarmanın yollarını araması lazım, devletimizi idare eden insanların."