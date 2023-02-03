Edirneli Sanayici: "Sgk Prim Gün Sayımı Fazlasıyla Doldurdum. Ama Son 3,5 Yılım Bağkur'dan Olduğundan, Beni 9 Bin Güne Atıyor"

Edirneli sanayi esnafı Erdinç Yetim, 6 bin 662 gün SGK primi olduğunu, son 3,5 yıldır BAĞKUR’dan primi ödendiği için EYT’den emekli olamadığını söyledi. Yetim, "1997 işe girişliyim. 25 yılımı doldurdum, normalde yararlanabiliyorum. SGK prim gün sayımı fazlasıyla doldurdum ama son 3,5 yılım BAĞKUR’dan olduğundan dolayı beni 9 bin güne atıyor" dedi.

Edirneli sanayi esnafı Erdinç Yetim, 6 bin 662 gün SGK primi olduğunu, son 3,5 yıldır BAĞKUR'dan primi ödendiği için Eyt'den emekli olamadığını söyledi. Yetim, "1997 işe girişliyim. 25 yılımı doldurdum, normalde yararlanabiliyorum. SGK prim gün sayımı fazlasıyla doldurdum ama son 3,5 yılım BAĞKUR'dan olduğundan dolayı beni 9 bin güne atıyor" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün Edirne'de sanayi esnafını ziyaret etti. Sanayi esnafı Erdinç Yetim'le konuşan Gaytancıoğlu, EYT yasasında çok ekesikler olduğunu söyledi.

"SOSYAL ADALET MUTLAKA SAĞLANMALI"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"AKP Genel Başkanı Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yaş sınırı kalktı' diye müjde verdi. Yasa daha yeni Meclis'e geldi ancak çok eksikleri var ve çok mağdur olanlar var. Bir tanesi de Erdinç arkadaşımız. Erdinç arkadaşımız bir firmada işe girmiş. Çalışmış, yükselmiş, şef olmuş. Normalde sen BAĞKUR primlerini hiç ödememiş olsaydın. Binlerce on binlerce kişi senin durumda. Bu yasada çok haksızlıklar var. Bunları sürekli dile getiriyoruz. Bu sorunlar çözülmeli. Sosyal adalet mutlaka sağlanmalı."

"DİLEKÇEMİ VERİP EMEKLİ OLACAKTIM"

Sanayi esnafı Erdinç Yetim ise şunları söyledi:

"6 bin 662 gün SGK primim ödendi. Daha sonra ailevi, diğer nedenlerden dolayı kendime iş yeri açmak zorunda kaldım. Bu iş yerinde BAĞKUR ödemeye başladım çünkü iş yeri açtığımdan dolayı mecburen BAĞKUR ödemem gerekiyor. BAĞKUR'umu ödedim. Primlerini de aksatmadım. Yaklaşık 4 yıl oluyor işletmemi kuralı. Şimdi bu EYT çıkıyor. 1997 işe girişliyim. 25 yılımı doldurdum, normalde yararlanabiliyorum. SGK prim gün sayımı fazlasıyla doldurdum ama son 3,5 yılım BAĞKUR'dan olduğundan dolayı beni 9 bin güne atıyor. Mesela hiç ödemeyip ya da son bir senesini ödemeyip borcumu sildirseydim. Borç sildirme hakları çıktı. Şu anda böyle bir durumda olmayacaktım, şimdi emekli olacaktım. Dilekçemi verip emekli olacaktım. Bu durumda olan sadece ben değilim. Bildiğim kadarıyla bir sürü kişi var."