Edirneli Esnaf: Bulgarlar Olmasa Bizi Çok Kötü Durumlar Bekler

Bulgar turistler yaklaşık bir haftadır Edirne'ye gelmiyor. Edirne'de esnaf, Bulgarların geleceği günü bekliyor. Bulgar turistlerin Edirne'deki uğrak yerlerinin başında gelen Bostanpazarı'nda esnaflık yapan Ziya Yıldırım, "Şu anki iç piyasanın durgun oluşu, ekonominin bozuk olmasından dolayı, Bulgarlar olmasa bizi çok kötü durumlar bekler" dedi.

Kur farkından dolayı Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistler, şu günlerde şehre uğramıyor. Edirne esnafı, Bulgarların şehre gelmemesinden olumsuz etkilendi. Kapıkule'deki sıkışıklıktan dolayı turistlerin gelemediğini belirten esnaf, Bulgar turist gelmezse işlerinin kötü gideceğini söyledi.

"BULGARLAR OLMASA BİZİ ÇOK KÖTÜ DURUMLAR BEKLER"

İşlerinin durgun olduğunu belirten Ziya Yıldırım, "İşlerimizin durgun olmasının sebebi, yaz olması, gurbetçilerin geri dönmesi ve Bulgarların yaz tatile gitmelerinden dolayı. Geçen sene pandemi vardı, onu sebep olarak gösteriyorduk ama bu sene serbest gelip gidiyorlar. İşlerimiz sezon başındaki gibi hareketli değil. İyice düştü, yarı yarıya düştü. Arada Bulgar geliyor ama yeterli değil. Esnafa para bırakacak çoğunlukta müşteri yok. Bulgarlar geldiklerinde genellikle ihtiyaçları olan giyecek, yiyecek, her şey alıyorlar. Toptan alışveriş yapanlar da var. Şu anki iç piyasanın durgun oluşu, ekonominin bozuk olmasından dolayı, Bulgarlar olmasa bizi çok kötü durumlar bekler" diye konuştu.

"'KAPILARDAKİ YOĞUNLUKTAN DOLAYI GELEMİYORUZ' DİYORLAR"

Bostanpazarı esnafından Kemal Armutlu ise "Bulgar hareketliliği şu anda tamamen durdu. Temmuz, ağustos aylarında yurt dışından gelen gurbetçilerden dolayı Kapıkule'deki sıkışıklıktan, Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz uzun süre bekledikleri için gelemiyorlar. İşlerimiz de durdu. 'Kapılardaki yoğunluktan dolayı gelemiyoruz' diyorlar. Leva, neredeyse 9 lira oldu. Paraları değerli ama bir haftadır gelişleri iyice yavaşladı. Bu ayın 15'inden itibaren gurbetçilerin daha yoğun olacağı söyleniyor. Bu sessizlik daha iki ay sürecek gibi görünüyor. Temmuz, ağustos böyle geçecek gibi görünüyor" dedi.

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ANKA / Yerel