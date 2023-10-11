Edirneli Çalışmayan Emeklilerin 5 Bin Lira İkramiye Tepkisi: "Dilenciye Verilecek Sadaka"

Halen çalışmayan Edirneli emekliler bir defaya mahsus ödenecek 5 bin lira ikramiyeyi az buldu. Emekli Vedat İşlik, "Ben 25 sene önce emekli oldum, 25 sene daha çalıştım. Aldığım para şu anda 7 bin 500 lira. 5 bin lira nedir anlamadım, dilenciye verilecek sadaka" dedi.

Halen çalışmayan Edirneli emekliler bir defaya mahsus ödenecek 5 bin lira ikramiyeyi az buldu. Emekli Vedat İşlik, "Ben 25 sene önce emekli oldum, 25 sene daha çalıştım. Aldığım para şu anda 7 bin 500 lira. 5 bin lira nedir anlamadım, dilenciye verilecek sadaka" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emekliye bir defaya mahsus olmak üzere kasım ayında 5 bin TL vereceklerini açıkladı.

Edirne'de yaşayan çalışmayan emekliler ise 5 bin lira ikramiyenin az olduğunu, çalışmak zorunda kalan emeklilere ise bu paranın ödenmemesini eleştirdi. Emeklilerin tepkisi şöyle:

"3-4 ARKADAŞ GİTTİK Mİ YEMEKHANE 5 BİN LİRA GİTTİ"

Emekli Recep İşbilen: 5 bin lira para nedir ya… Hiçbir şey değil yani… Bir sadaka, dilenciye nasıl para verirsin öyle oluyor. Hiç verme bari daha iyi. 7 bin 500 lira maaşla geçinilir mi? İsterse 10 bin lira olsun yine olmaz. Her şey almış başını gitmiş. 3-4 arkadaş gittik mi yemekhane 5 bin lira gitti. O kadar basit."

"HERKES HAKKINI ALACAK"

Emekli Ali Barışsever: "Gönül ister daha fazla ama vermiyorlar. Çalışanlara vermiyor hiç öyle olmaz. Herkes hakkını alacak ama vermiyor arkadaş. O zaman ayırmıyor, oy istiyor herkesten ama maaşı herkese vermiyor, ayırıyor."

Emekli Vedat İşlik: "Çalışan emeklimiz ihtiyacı olmasa çalışacak mı? Ben 25 sene önce emekli oldum, 25 sene daha çalıştım. Aldığım para şu anda 7 bin 500 lira. 5 bin lira nedir anlamadım, dilenciye verilecek sadaka."