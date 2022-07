Edirneli Besici: 35 Tane Kurban Getirdim, Daha Siftah Yok

Edirne'de kurbanlıklar besicilerin elinde kaldı. Pazarda kurbanlık satan Halim Aydın, "Kurbanlık satışı için geldik pazara ama satış olmuyor. Gelen giden yok, bekliyoruz. 35 tane kurban getirdim, daha siftah yok" dedi.

Edirne Ticaret Borsası'nın tesislerinde satışa sunulan küçükbaş kurbanlıklar bu yıl besicinin elinde kaldı. Lalapaşa'nın Çallıdere köyünden Halim Aydın, pazara 35 adet kurbanlık getirdiğini ve daha hiç satamadığını belirterek, "Kurbanlık satışı için geldik pazara ama satış olmuyor. Gelen giden yok, bekliyoruz. 35 tane kurban getirdim, daha siftah yok. 2 bin liradan 5 bin liraya kadar kurbanlıklar var. Maliyetler yüksek, fakat alıcı yok. İnşallah arife gününe kadar umutlarımızı bağladık. Fiyatlar pahalı gelebilir belki ama bizim de girdilerimiz çok yüksek. Satamazsak işlerimiz berbat. Yem borcu var. Satsaydık kendi ihtiyaçlarımızı giderecektik" diye konuştu.

"4 KUZU SATIP BİR TON YEM ALACAĞIM"

Musabeyli köyünden Emre Gönül de satılmayan kurbanlıkların bayramdan sonra çok ucuza gideceğini belirterek şunları söyledi:

"25 tane hayvan getirdim. Siftah yaptık ama her sene geri gidiyor. Umut yok, insan yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Geçen sene biraz daha iyiydi ama bu sene çok kötü. Geçen seneye göre kıyasladığımız zaman her şey 3-4 kat arttı. Biz, hala durduğumuz yerde sayıyoruz. Yapılacak bir iş değil, mecbur devam ettirmeye çalışıyoruz. Satamazsak bunları bağış yapacağız. Bu kuzunun baskülü 65 lira, yarın kesime götürdüğümüzde 40 lira. Bu hayvanı baktın, zarar ettin diye kimse sana demeyecek. Arkanda destek de yok. İstanbul'da Et Balık Kurumu alıyor ama burada öyle bir şey yok. Bu işi devam ettirdikçe daha çok batıyoruz. Bu sene yem 10 bin lirayı geçer. Dört kuzu satıp bir ton yem alacağım. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Şu an ben de 150 hayvanla kışa gireceğim. Samanın bağlaması 15 lira, mazot 30 lira bandında, yem 7-8 lira civarında; nasıl olacak bu iş? Yonca 90 lira olmuş, nasıl çıkacağım bu işin içinden? Herkes haklı. Ben üretici olarak haklıyım, alan da haklı. Adam yiyecek mi içecek mi; evine mi, çocuğuna mı bakacak? Şimdi 9 gün tatil var, gidin sahil boylarına tatilde insanlar. 'Kurbana vereceğim parayla tatile giderim' diye düşünenler var."

"BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çömlekakpınar köyünden Erdem Savaş, sanayi tipi yemin çuvalının 400 lira olduğunu ifade ederek, "Biz, sabah bir tane sattık. Beklemeye devam edeceğiz. Ekonomik şartlar ağır olduğu için millet biraz tedirgin. O yüzden satışlar ağır gidiyor. Bir yonca balyası 80 lira. Yemin çuvalı 400 lira. Maliyetler çok yüksek. Bu şartlarda bu işi zor devam ettiririz" diye konuştu.

ANKA / Yerel