Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar Vefat Etti

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, Turizm Elçisi Bahri Dinar (63), evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri ve Edirne'yi tanıtmak için sayısız program çekiminde yer alan Bahri Dinar, yaşama veda etti. Dinar'ın vefat haberi, Edirnelileri yasa boğdu. Dinar için Eski Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, dizi oyuncusu Kenan Çoban, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

AKP Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Edirne olarak bugün çok üzgünüz. Herkesin güzel insanı Bahri Bey'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 2 ay önce bir kardeşini kaybetmişti. Dün de bir kardeşini kaybetmiş. Dün saat 18: 31'de konuştuk. Başsağlığı dileklerimi ilettim. 'Allah'a emanet ol, güzel insan' dedi. Telefonu kapattık. Bugün sosyal medyada görünce inanamadım. 'Bir yanlışlık olmuş' dedim. Gerçekten çok üzgünüz."

"TÜRKİYEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Dizi oyuncusu Kenan Çoban, "Hepimizin başı sağ olsun. Sabah çok üzücü bir haberle uyandık. Benim yakın dostumdu. Bahri Abi bir değerdi. Çok önemli bir değer. Ciğerci Bahri diye anılıyordu ama bizim ciğerimizi yaktı. Edirnemizin, Türkiyemizin başı sağ olsun" dedi.