Üye Girişi
Haberler

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar Vefat Etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri ve Edirne'yi tanıtmak için çalışmalar yapan Bahri Dinar, evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Edirnelileri yasa boğan Dinar için cenaze töreni düzenlendi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı, Turizm Elçisi Bahri Dinar (63), evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğeri ve Edirne'yi tanıtmak için sayısız program çekiminde yer alan Bahri Dinar, yaşama veda etti. Dinar'ın vefat haberi, Edirnelileri yasa boğdu. Dinar için Eski Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Edirne Valisi Yunus Sezer, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, dizi oyuncusu Kenan Çoban, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

AKP Milletvekili Fatma Aksal, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Edirne olarak bugün çok üzgünüz. Herkesin güzel insanı Bahri Bey'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 2 ay önce bir kardeşini kaybetmişti. Dün de bir kardeşini kaybetmiş. Dün saat 18: 31'de konuştuk. Başsağlığı dileklerimi ilettim. 'Allah'a emanet ol, güzel insan' dedi. Telefonu kapattık. Bugün sosyal medyada görünce inanamadım. 'Bir yanlışlık olmuş' dedim. Gerçekten çok üzgünüz."

"TÜRKİYEMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Dizi oyuncusu Kenan Çoban, "Hepimizin başı sağ olsun. Sabah çok üzücü bir haberle uyandık. Benim yakın dostumdu. Bahri Abi bir değerdi. Çok önemli bir değer. Ciğerci Bahri diye anılıyordu ama bizim ciğerimizi yaktı. Edirnemizin, Türkiyemizin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Edirne Gastronomi Yerel Magazin Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Diyarbakır Belediyesi bayrak olayı ne? Belediye meclisinden kaldırıldı mı? Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI izle! 19 Nisan BJK Ankaragücü Konferans Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 21 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 21 Nisan Pazar burç yorumları nedir? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 68. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? NO Pelicans Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! 19-20 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title