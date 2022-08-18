Edirne yerel haberi: Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun'dan 'Koronavirüs Salgınında 6. Dalga' Uyarısı

Edirne habere göre Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun, Türkiye’nin koronavirüs salgınında temmuz ayında 5’inci dalgayı yaşadığını, önlem alınmazsa sonbaharda 6’ncı dalgayı yaşayabileceğini belirterek, “Eğer bizler zamanında hatırlatma dozu aşılarımızı yapmazsak, hazırlıklı olarak girmeksek sonbaharda bir başka dalganın da gelmesi, 6’ncı dalganın görülmesi hiç de şaşırtıcı değil” dedi.

ERGİN YILDIZ

Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun, Türkiye'nin koronavirüs salgınında temmuz ayında 5'inci dalgayı yaşadığını, önlem alınmazsa sonbaharda 6'ncı dalgayı yaşayabileceğini belirterek, "Eğer bizler zamanında hatırlatma dozu aşılarımızı yapmazsak, hazırlıklı olarak girmeksek sonbaharda bir başka dalganın da gelmesi, 6'ncı dalganın görülmesi hiç de şaşırtıcı değil" dedi.

Gürcan Altun, Edirne Tabip Odası Lokali'nde bugün düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 vakalarındaki artışa çekti. Türkiye'nin koronavirüs salgınında temmuz ayında 5'inci dalgayı yaşadığını belirten Altun, vaka sayılarındaki artışa ilişkin bir tablo göstererek, "Bu, Türkiye verileri. Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasından haftalık olarak yayınlamış olduğu Türkiye verilerinden oluşturmuş olduğum grafik. Edirne'ye özel bir şeyimiz yok. Ancak sahadaki meslektaşlarımızdan geri gelen bildirimlerle Edirne'deki vakalar da Türkiye verileri ile benzer tarzda. Haziran ayının son haftasında vaka sayısı ciddi artıyor. Temmuzun ilk haftasında bu artış belirginleşiyor. ve ağustos ayının ilk haftasında zirve yaptıktan sonra azalmaya başlıyor. Bu, 5'inci dalga. Edirne'de de bu temmuz ayındaki ilk hafta ciddi artışlarla birlikte günlük vaka sayıları 150-200 bandına kadar ulaşıyor. Ağustos aynın ilk haftasından itibaren azalmaya başlıyor" diye konuştu.

"ŞU ANDA NE YAZIK Kİ AŞILAMANIN DA DURMA NOKTASINA GELDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Kur farkından dolayı alışveriş için Bulgaristan vatandaşlarının kente geldiğini ifade eden Altun, "Bulgarların gelişi ile birlikte hareketlilik hem uluslararası hareketlilik var hem de Türkiye'nin diğer tarafından birtakım esnafın da Edirne'ye hücum ettiğini biliyoruz. Bir ulusal hareketlilikte bunda artış olabilir. O yüzden olabildiğince dikkat etmek gerekiyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bu 5'inci dalga böyle sönümleniyor ama ekim ayında okulların açılması, havaların serinlemesi ile birlikte 6'ncı dalga gündeme gelebilir. Tek konuşabileceğimiz şey aşı. Türk Tabipleri Birliği'nin önerdiği aşılama takvimi içerisinde bir ay arayla iki doz aşının, MRNA aşısının yapılması, 6 ay sonra hatırlatma dozunun yapılması gerekiyor. Şu anda ne yazık ki aşılamanın da durma noktasına geldiğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığı sayfasına da bakıldığında hem aşılama oranlarının düşüklüğünü görüyoruz hem de bu azalmayı görüyoruz. Aralık 2021 itibariyle Türkiye'deki aşılama oranıyla günümüz aşılama oranına bakıldığında, aradan 8 ay gibi bir süre geçmiş, sadece yüzde 2'lik bir artış var. 8 aylık bir sürede, yüzde 2'lik aşılamada bir artış var. Bu, ciddi anlamda sıkıntı demektir" dedi.

"HAZIRLIKLI OLARAK GİRMEKSEK SONBAHARDA 6'NCI DALGANIN GÖRÜLMESİ HİÇ DE ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Türkiye'de ekim ayında 6'ncı dalganın görülebileceğinin altını çizen Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an bile aslında kapalı alanlarda yine mutlaka maske kullanmak gerekiyor. Yoğun insan bulunan kapalı alanlarda. Bulaşı azaltacak en büyük etkendir. O çok kıymetli olan bir şey. Onun haricinde, havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanlarda geçirilen zamanın artışı, okulların açılması gibi birtakım hareketlilikler nedeniyle vaka sayılarında artış olabilir. Eğer bizler zamanında hatırlatma dozu aşılarımızı yapmazsak, hazırlıklı olarak girmeksek sonbaharda bir başka dalganın da gelmesi, hani 6'ncı dalganın görülmesi hiç de şaşırtıcı değil."