Edirne yerel haberi: Edirne Eczacılar Odası Başkanı Kılıçgil: "Eczacılık Hizmeti Tehdit Altındadır. Bir Eylemlilik Sürecine Başlıyoruz"

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ndeki sorunlar nedeniyle Ekim ayının ortasında Ankara'da eczacı mitingi yapmayı planladıklarını söyledi. Kılıçcıgil, "Meslektaşlarımız borç, kredi sarmalına girmiştir. Yaygın ilaç, eczacılık hizmeti tehdit altındadır. Bir eylemlilik sürecine başlıyoruz" dedi.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, Edirne Eczacılar Odası binasında, meslektaşlarıyla bir araya geldi. Meslektaşlarıyla Eylemlilik Süreci Toplantısı gerçekleştiren Kılıçcıgil, "Sorunlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade etmek istiyoruz. Bu sorunları ifade etmek için de Türk Eczacılar Birliği nezdinde Cumhurbaşkanımızdan bir randevu talep ettik. Mevcut sorunlarımızı ve çözümlerimizi, bir de bizim ağzımızdan dinlemesini arz ediyoruz" dedi.

"İKİ ECZANEDEN BİRİ KAPANMAYLA KARŞI KARŞIYA"

Kılıçcıgil, Türkiye'deki ilaç, eczacılık hizmetinde çok derin sorunlar yaşandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu sorunlar gitgide derinleşmektedir. Sorunların başında da ekonomik sorunlar gelmektedir. Türk Eczacılar Birliği'nin de basın toplantısında ifade ettiği gibi her iki eczaneden biri kapanmayla karşı karşıyadır. Özellikle kırsalda, en ücra kasabalarda hizmet veren meslektaşlarımız bugün kapanma noktasına gelmişlerdir. Meslektaşlarımız borç, kredi sarmalına girmiştir. Yaygın ilaç, eczacılık hizmeti tehdit altındadır. Bir eylemlilik sürecine başlıyoruz. Amaçlarımız 13 yıldır güncellenmeyen ve 8 Temmuz 2022'de göstermelik bir düzenleme yapılan ilaç fiyat kararnamesinin güncel ihtiyaçlar dahilinde Euro kuru dahilinde, eczanelerin ihtiyaçları dahilinde güncellenmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın ilaca erişim de yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Yaz aylarından çıkmış olmamıza rağmen yüksek oranda ilaç yokluğuyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki kış aylarını değerlendirdiğimizde bu ilaç yokluğunun derinleşmesini vatandaşlarımızın en temel ilaçlara bile erişemeyeceği noktaya geleceğini görüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak yetkilileri uyarıyoruz."