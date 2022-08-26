Edirne yerel haberi: Edirne'deki Kent Ormanı 'Millet Bahçesi' Oluyor.

Edirne haberi... Edirne’de halk arasında ‘Söğütlük’ olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri, Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, beş yıldır Edirne Belediyesi’nde tahsisli olan İzzet Arseven Kent Ormanı’nı Millet Bahçesi yapacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Orman Genel Müdürlüğü bizim kira sözleşmemizi feshetti. Biz de itiraz etmedik. Devletle kavga etmem. Boşalttık orasını… Proje ile ilgili birtakım sıkıntılar var. Onları daha sonra açıklayacağız. Proje kağıt üzerinde hazırlanmış sanki… Şimdi onların düzeltilmesi için kurulda tekrar görüşeceğiz” dedi.

Edirne'de halk arasında 'Söğütlük' olarak bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri, Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, beş yıldır Edirne Belediyesi'nde tahsisli olan İzzet Arseven Kent Ormanı'nı Millet Bahçesi yapacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Orman Genel Müdürlüğü bizim kira sözleşmemizi feshetti. Biz de itiraz etmedik. Devletle kavga etmem. Boşalttık orasını… Proje ile ilgili birtakım sıkıntılar var. Onları daha sonra açıklayacağız. Proje kağıt üzerinde hazırlanmış sanki… Şimdi onların düzeltilmesi için kurulda tekrar görüşeceğiz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, 250 dönümlük bir alanda yer alan İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri'ni, beş yıl önce 29 yıllığına Edirne Belediyesi'ne tahsis etti. Kiracı konumunda olan belediye, Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen yazı üzerine, Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesine karar veren İzzet Arseven Kent Ormanı'nı boşalttı.

"DEVLETLE KAVGA ETMEM"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün düzenlediği basın toplantısında, İzzet Arseven Kent Ormanı ve Mesire Yeri'nin Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için hazırlanan projede birtakım sıkıntılar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Söğütlük Kent Ormanı'nın mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'nündür. 2015'teki büyük taşkından sonra bir müddet kapalı kalmıştı. İçi kum dolmuştu. Dönemin Bakanı Veysel Eroğlu geldiğinde ben, halkın burasını kullanamadığını ve bir an önce temizlenip kullanılması gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra Bakan Bey de şu anda çok mümkün olmadığını söyleyince, 'Bize verin biz yapalım' dedim. Tabii onlar tahsis edemiyorlar. Yıllık 17 bin lira bedelle bize tahsis etmişlerdi, 29 yıllığına. Aldık, toparladık orayı, halkımıza hizmet vermeye başladık. Beş yıla yakın hizmet verdik. Sonra Çevre Şehircilik Bakanı Edirne'ye geldiğinde dönemin valisi, 'Bize bırakın burasını, Millet Bahçesi yapalım' dedi. 'Peki' dedik. Bizim kültürümüzde devletle ters düşmek, devletle kavga etmek yoktur. Sayın Bakan öyle dedikten sonra 'Peki' dedik. Geçtiğimiz günlerde, -o bisiklet yolları, Söğütlük Kent Ormanı var- bizim boşaltmamızı istediler. Tabii kiracılık sözleşmemiz devam ettiği için Orman Genel Müdürlüğü bizim kira sözleşmemizi feshetti. Biz de itiraz etmedik. Devletle kavga etmem. Boşalttık orasını. Yaklaşık iki aydır boş. Edirne Belediyesi olarak tamamen boşalttık orasını. Yapılan proje Kültür Koruma Varlıklarından geçmiş. Proje ile ilgili birtakım sıkıntılar var. Onları daha sonra açıklayacağız. Proje kağıt üzerinde hazırlanmış sanki. Şehrin günlük yaşamı ile örtüşmeyen kısımları var. Kuruldaki görevli arkadaşımız buna şerh koymuş, şimdi onların düzeltilmesi için kurulda tekrar görüşeceğiz."

"TARLALARI İMARA AÇMA MECBURİYETİM YOK"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İskenderköy'deki tarım arazilerini görevde kaldığı süresince imara açmayacağını söyledi. Tarım arazilerinin yok olmasına karşı olduğunu ifade eden Gürkan, "En azından benim belediye başkanlığım dönemimde İskenderköy'de yeni bir alanı imara açmayacağım. O tarlaları alanlar tarla olarak işleyebilir. İskenderköy bölgesinde yeni bir alanı imara açmayacağım. Kararlıyım bu konuda. Orada çok tarla satıldı diye bu tarlaları imara açma mecburiyetim yok. Kesinlikle de açmayacağım" dedi.