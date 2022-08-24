Edirne yerel haberi | Edirne'de Yıkılan Okulun Yerine Otopark Yapıldı

Edirne'de yıkılan Gazi İlköğretim Okulu'nun yerine Selimiye Otoparkı yapıldı. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, "Biz İl Özel İdaresi'ne yapılan tahsisi Edirne'nin kanayan yarası durumunda bulunan otopark sorunu bir nebze çözüm bulabilmek adına Edirne'mize gelen tur otobüslerini konaklayabileceği yer bulunmaması nedeniyle yaptığımız çalışmalar neticesinde Gazi İlköğretim Okulu'nun alanını otoparka dönüştürmesini kararını aldık" dedi.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiği Edirne'de, otomobil ve tur otobüslerinin park edeceği Selimiye Otoparkının yapımı tamamlandı. Depreme dayanıksız gerekçesiyle yıkım kararı yaklaşık 10 yıl önce çıkan geçen yıl ise yıkımı gerçekleşen Gazi İlköğretim Okulu, Selimiye Otoparkı oldu. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları yıkılan okulun yerine yeniden okul yapılmasını isterken, yıkılan okulun yerine otopark yapılması uygun görüldü. Otoparkın işletmeciliği İl Özel İdaresine verilirken otoparkın fiyat tarifesi de belli oldu. Bir saat süre içerisinde otomobillerden 10 TL, minibüslerden 15 TL, karavan, otobüs ve kamyonetlerden ise 55 TL ücret alınacak.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere yaklaşık 10 yıl önceki bir zaman dilimi içerisinde buraya da yapılan bir etüt ve incelemeler neticesinde depreme dayanıksızlık raporu tutuldu. Karar verildi ve bununla ilgili çürük binalar statüsüne alınarak bu yerin yıkımı gerçekleştirildi. Milli Emlak'a ait olan bir yer daha sonra dönemin valisi tarafından il özel idare tahsisi yapıldı. Biz İl Özel İdaresine yapılan tahsisi Edirne'nin kanayan yarası durumunda bulunan otopark sorunu bir nebze çözüm bulabilmek adına Edirne'mize gelen tur otobüslerini konaklayabileceği yer bulunmaması nedeniyle yaptığımız çalışmalar neticesinde Gazi İlköğretim Okulu'nun alanını otoparka dönüştürmesini kararını aldık. Bununla ilgili İl Genel Meclisi'mizde işletme kurulmasıyla ilgili kararlar alındı. Bu kararlarla birlikte geçen ay içerisinde de sayın valimize otoparkın yapılması ve otopark ücretlerinin belirlenmesiyle ilgili de yetki verildi. Bütün hazırlıklarımız ve çalışmalarımız şu an Gazi İlköğretim Okulu'nun bulunduğu alanda otopark olarak bulunduğu alanda çalışmalarımız bitti. Çevre düzenlemesi, otoparkın asfalt atımı bitirildi."

Otoparkın Eylül ayının ilk haftalarında da vatandaşların hizmetine sunulacağını aktaran Geçmiş, "Meydan projesinin olmasıyla birlikte orada biliyorsunuz, alanlar kapatıldı. Otoparkla ilgili sorun vardı burasını Eylül ayının ilk haftasında faaliyete geçirdiğimizde Selimiye'ye gelen tur otobüslerinin en yakın yerde konaklamalarına da imkan vermiş olacağız" diye konuştu.