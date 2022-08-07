Edirne yerel: Edirneli Pazarcı: "2 Ayda Bir Kere Bir Yerli Gelir, Yüz Gram Fındık, Fıstık Alır. Bulgarlar 3-4 Kilo Alıyor"

Bulgaristan vatandaşlarının yapacakları turistik seyahatlerde Türkiye'ye girişte pasaport yerine kimlik kartlarının yeterli sayılması Edirne'de Bulgar turist sayısını arttırdı. Esnaf Ömür Biçer, "2 ayda bir kere bir yerli gelir yüz gram fındık, fıstık alır. Bulgarlar 3-4 kilo alıyor. En çok fındık, fıstık alıyorlar. Burada bulunan her şeyi alıyorlar. Çok alıyorlar. 2-3 bin liralık sattığım müşterilerim var. Paraları çok değerli. Her geçen gün de paralarının değeri artıyor" dedi.

Bulgar levasının karşılığı bugün 9,3 TL. Levanın daha değerli olması nedeniyle Bulgar vatandaşları Edirne'ye alışverişe geliyor. Cumartesi günü alışveriş yapmak için akın eden Bulgar turistler, tur otobüsleri ve kendi otomobilleriyle sabahın erken saatlerinde kentte, sınır kapılarından giriş yaptı. AVM ve halk pazarlarına rağbet gösteren Bulgar turistler, alışveriş yapıp poşetledikleri ürünleri otomobil ve otobüs bagajlarına yükleyerek ülkelerine dönüyor. Türkiye ve kent ekonomisine ciddi katkı sağlayan Bulgar vatandaşlardan kent esnafı oldukça memnun. Kentte yemek de yiyen Bulgar turistler, Edirne'ye alışverişe gelmeyi düşündüklerini ifade ediyorlar.

Bulgaristan vatandaşı Necmettin Hasan, ailesi ile Edirne'ye ilk defa geldiğini ifade ederek, "Bir bakalım ne var ne yok. Çocuklarla geldik. Gezinti yapacağız. 500 Euro bozdurdum. Yemek yedik. Giysi bakacağız" dedi.

"TÜRKİYE ÇOK UYGUN"

Kimliğiyle Edirne'ye gelen bir Bulgaristan vatandaşı, "Arabayla geldik. Kimlikle geldik. Kolay geçtik. Türkiye çok uygun. Aşağı yukarı 700-800 Euro bozdurduk. Kıyafet aldık. Tüm ailem için ev eşyaları aldım" dedi.

Pazarda kavun satan Ayhan Işıklıgil, Bulgaristan vatandaşlarının çok alışveriş yaptığını belirterek, "Bulgarlar geliyor, alıp malları gidiyorlar. İyi iş oluyor. Kavun, karpuz, meyve alıyorlar. Eşya, lokum, tatlı alıyorlar" diye konuştu.

"BİZİMKİLER YARIM KİLO İSTİYOR. ONLAR 2 KİLO ALIYOR"

Pazar esnafı Abdurrahman Altay, Bulgaristan turistlerine iş yapmaktan memnun olduklarını ifade ederek, "Edirne'nin ticareti Bulgarların üzerinden. Sebze, meyve alıyorlar. Deterjanla başlıyorlar. Buraya gelip eksiklerini tamamlıyorlar. Onların paralarına göre burası daha ucuz. Bizimkiler yarım kilo istiyor. Onlar 2 kilo alıyor. Biz Bulgarlardan memnunuz" dedi.

"2 AYDA BİR KERE BİR YERLİ GELİR YÜZ GRAM FINDIK, FISTIK ALIR. BULGARLAR 3-4 KİLO ALIYOR"

Esnaf Ömür Biçer, 2-3 bin TL değerinde kuruyemiş sattığı Bulgaristan müşterileri olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Şu anda yüzde yüz Bulgarlar alıyor. Çok nadir bir, 2 ayda bir kere bir yerli gelir yüz gram fındık, fıstık alır. Bulgarlar 3-4 kilo alıyor. En çok fındık, fıstık alıyorlar. Burada bulunan her şeyi alıyorlar. Çok alıyorlar. 2-3 bin liralık sattığım müşterilerim var. Paraları çok değerli. Her geçen gün de paralarının değeri artıyor. Normal zamanda biz bu mevsimde pazara gelmiyorduk. Yaz olmasına 'İşler duruyor' dedik. Bu sene pazarı hiç bırakamadık. İşler hiç durmadı. Kışın nasıl yapacağız, onu düşünüyoruz. Nasıl yetiştireceğiz?"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bulgarlar alışveriş

Bulgaristan vatandaşı Necmettin Hasan

İsmini vermek istemeyen bir Bulgar vatandaşı

Pazarcı Ayhan Işıklıgil

Pazarcı Abdurrahman Altay

Esnaf Ömür Biçer

Pazardan detay görüntüler