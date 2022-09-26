Edirne yerel: Edirne'de Turşu Yapmak İçin Pazara Giden Vatandaş: "Eve Boş Gidiyoruz"

Edirne haberine göre Edirne’de vatandaşlar, turşu kurmak için semt pazarında alışverişe çıktı. Turşuluk satış fiyatlarını çok pahalı bulan vatandaş Hamdiye Kızıltoprak, “Çıkıyoruz pazara, dönüp dönüp boş gidiyoruz eve. Yok, alamıyoruz” dedi. Pazara alışverişe gelen Kıymet Yüncü ise, kış ayının zor geçeceğini ifade ederek, “Ama zaten 20-25’ten aşağı bir şey yok. Bu şartlarda çok zor, bilmiyorum. Herkes gibi çok zor geçecek. Kendimizi düşünmeyelim sadece. Tek vatandaş olarak bana zor geçecek ama herkese de zor geçecek bu şartlarda” dedi.

Edirne'de vatandaşlar, turşu kurmak için semt pazarında alışverişe çıktı. Turşuluk satış fiyatlarını çok pahalı bulan vatandaş Hamdiye Kızıltoprak, "Çıkıyoruz pazara, dönüp dönüp boş gidiyoruz eve. Yok, alamıyoruz" dedi. Pazara alışverişe gelen Kıymet Yüncü ise, kış ayının zor geçeceğini ifade ederek, "Ama zaten 20-25'ten aşağı bir şey yok. Bu şartlarda çok zor, bilmiyorum. Herkes gibi çok zor geçecek. Kendimizi düşünmeyelim sadece. Tek vatandaş olarak bana zor geçecek ama herkese de zor geçecek bu şartlarda" dedi.

Kış mevsimin yaklaşmasıyla vatandaş turşuluk malzemesi almak için pazarın yolunu tuttu. Pazarda turşuluk malzemelerin pahalılığından şikayet eden vatandaşlar, turşu kurmanın bu sene çok zor olduğunu ifade etti.

"EVE BOŞ GİDİYORUZ"

Hamdiye Kızıltoprak, pazarın çok pahalı olduğunu kaydederek, "Çıkıyoruz pazara, dönüp dönüp boş gidiyoruz eve. Yok, alamıyoruz. Mecbur kaldık mı, alıyoruz. Fasulye aldık, turşu kuracağız, yemek yapacağız. Onu bunu almaya çalışıyorz, çok pahalı" dedi.

Ayşe Engin, bir bidon turşunu çok pahalıya mal olacağını ifade ederek, "Gerçekten biz ne yapacağız, bilmiyorum. Gerçekten şaşırdık. Turşu kurulacak, insanlar kışlık yapacak, neyle yapacak ben de bilmiyorum. Herşeye zam geliyor ama bizim emekli maaşlarımıza zam gelmiyor. Çok konuşulacak şey var da, konuşmak istemiyorum. Geçen hafta bir salatalık turşu 20 liraydı bu hafta 30 lira. Lahanası, biberi, içine konacak havucu, domatesi… Bir bidon tuşu ne kadar olur, sence? Bilmiyorum, Allah sonumuzu hayır eylesin" dedi.

"ASGARİ ÜCRET YETMİYOR"

Pazarcı ise Atakan Alırat, vatandaşın pahalılıktan esnafı sorumlu tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz bu işi senelerden beri yapıyoruz. İlk defa bu pahalılığı gördük. Geçen sene 3 kilosu 10 liraya satılan kornişon, bu sene 3 kilo 100 lira. Vatandaşımız haklı olabilir ama biz mağdur durumda kalıyoruz. Bizim günahımız yok ama yapacak bir şeyimiz yok. Geçen sene ben arabamı İstanbul Meyve halinden 10 bin liraya doldururken şimdi 50-60 milyar lira (50-60 bin lira). Bize de yazık günah ama vatandaşımız bizi suçluyor. Acuru 20 liraya satıyoruz. Domates 20, havuç 20 lira. 3-5 liraya satılan havuç 20 lira oldu. Buna bir şey yapalım. Sayın büyüklerimiz, başkanlarımız. Oylarımız hep size ama bunlara yardım yapalım. Bunca vatandaşımız ziyan oluyor. Asgari ücret yetmiyor."