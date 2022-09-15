Edirne yerel: Edirne'de Atık Su Arıtma Tesisi Açılıyor

Edirne'deki İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin yapımında sona gelindi. Tesis sayesinde, mahallelerin atık suları artık Meriç Nehri'ne akmayacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bugün belediye meclis üyeleri ve basın mensupları ile birlikte sona yaklaşan Edirne İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni gezdi.

Edirne'de ocak ayından itibaren işletmeye alınacak olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 24 mahallenin atık suyunu arıtacak. Burada arıtılan Su, tarımsal sulamada da kullanılabilecek. Atık su arıtmasından geriye kalan çamurun da elektrik enerjisine dönüştürmesi hedefleniyor.

"8 BİN 300 YILLIK KENTİN İLK ARITMA TESİSİNİ YAPMAYA BAŞLADIK"

Dört yıl önce Dünya Çevre Günü'nde temeli atılan tesis hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Recep Gürkan, şunları söyledi:

"Pandemi ile birlikte uzun bir süre işlere ara vermek zorunda kaldık. Çalışılmayan bir buçuk yıl oldu. Pandemiden sonra Edirne'nin ilk arıtma tesisini, yani 8 bin 300 yıllık kentin ilk arıtma tesisini yapmaya başladık. Aralık ayı sonunda buradaki inşaat bitecek. İnşaat işlemleri bitti, mekanik işlemler devam ediyor. Bugün bu hali ile bu tesisi görmenizi istedik. Bu tesis, dünyada da Türkiye'de de en son sistem tesislerden birisi. Şehirdeki bütün atık suları, yağmur suyu ile birlikte toplayıp işledikten sonra atığı arıtarak doğaya bırakmak. Buradan çıkacak su tarımsal amaçlı da kullanılabilir. Bu suyun tarımsal sulamada kullanılmasını da bütün bilim insanları tavsiye ediyorlar. Etrafımız tarlalar, 600 metre ilerimiz Meriç Nehri. Bu tesis bittikten sonra, yıl başından sonra işletmeye aldığımızda buradan, doğanın düşmanı değil tam tersine doğanın dostu olan bir atık su çıkacak. Tarımsal üretimde kullanırsanız ki çiftçilerimiz ile de görüşeceğiz, verimi artırıyor, Meriç Nehri'ne salarsak canlı yaşamını, biyosfer ortamını artıran bir özelliği olacak.

"AYNI ÇÖPLÜKTEKİ GİBİ ENERJİYE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ"

Buradan uzun vadede 7 ton, kısa vadede 4-5 ton çamur kalacak elimizde, sıvı kısmını arıttıktan sonra. Peki bu çamuru ne yapacağız? Bunu da aynı çöplükteki gibi enerjiye dönüştürebiliriz, elektrik enerjisine dönüştürebiliriz, onun çalışmalarına başladık. Bir yıldır çalışıyoruz. Onunla da ilgili dünyada gelişen teknolojiler var ama biz o noktaya gelene kadar, yeterli çamuru biriktirene kadar, -buna 'çamur' demeyin o da değerli bir materyal haline gelecek- doğa ve çevre için en doğru yöntemi bularak buna bir çözüm oluşturacağız. Ondan da bir üretim prosesiyle enerjiyi üreterek ekonomik anlamda fayda sağlayacağız"