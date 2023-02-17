Edirne'ye gelen depremzedelere destek olmak için ücretsiz ekmek uygulaması başlattı

Deprem bölgelerinden Edirne'ye gelen vatandaşlara destek olmak amacıyla örnek bir uygulama başlatan bir fırın işletmecisi, ellerinde belgeleriyle birlikte işletmesine gelen depremzedelere ekmeği ücretsiz olarak vermeye başladı.

Deprem bölgelerinden Edirne'ye gelen vatandaşlara destek olmak amacıyla örnek bir uygulama başlatan bir fırın işletmecisi, ellerinde belgeleriyle birlikte işletmesine gelen depremzedelere ekmeği ücretsiz olarak vermeye başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından yaraların sarılması için yardım seferberliği başlatıldı.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bölgede yaşayanlar farklı illerdeki yakınlarının yanına yerleşmeye başladı. Bu çerçevede Edirne'ye gelen depremzedeler için çeşitli yardım ve destekler yapılıyor. Bunlardan birisi de Edirne'de 7 yıldır fırıncılık yapan Fuat Koçer... Depremzedelere destek olmak amacıyla örnek bir uygulama başlatan duyarlı esnaf, ellerinde belgeleriyle birlikte işletmesine gelen depremzedelere ekmeği ücretsiz olarak vermeye başladı.

Meslekleri fırıncılık olduğu için babasıyla birlikte depremzede ailelere bu şekilde yardımcı olmayı düşündüklerini söyleyen işletme sahibi Fuat Koçer, ekmeğin genel bir ihtiyaç olması sebebi ile de deprem bölgesinden gelen vatandaşlara ekmeği ücretsiz verdiklerini aktardı.

Depremzede vatandaşların ellerinde belgeleri ile geldikleri sürece nereden gelirseler gelsinler emeklerini ücretsiz şekilde alabileceklerini ifade eden Koçer, vatandaşlara bu durumu kötü niyetli kullanmamaları için çağrıda bulundu.

"Gün birlik günü, bunu hep beraber atlatalım"

Baba oğul ellerinden geldiğince depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini belirten Koçer, "Her şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Bu mesleğe 7 sene önce başladım. İnşallah meslektaşlarım da kendi bölgelerinde bunu yaparlar. Tek niyetim bu. Ben başlattım gerisi onlarda. Mevlana'nın da dediği gibi mal mülk Allah'ın biz sadece emanetçisiyiz. Buna sahip çıkalım yeter. Onlar da bizim gibi vatan evladı. Onlara olduysa bizim başımıza da gelir. Gün birlik günü hep beraber buna destekçi olalım. Bugünleri beraber atlatalım. Bu insanlara kötü davranmayalım" ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş'tan Edirne'deki yakınının yanına gelen depremzede Sebiha Büyükkoz, böyle bir uygulama başlatarak destek olduğu için işletme sahibine teşekkür etti. - EDİRNE