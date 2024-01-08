Edirne Valisi Gazetecileri Kutladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, gazetecilerin çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, basının önemine değindi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Vali Sezer, basın mensuplarıyla tokalaşarak, haberciliğin önemine dikkat çekti. Basının Edirne'nin hangi köşesinde olursa olsun nefes gibi olduğunu ve herkesin gören gözü olduğunu söyleyen Vali Sezer, "Tüm basının belli haberleri dile getirirken büyük çaba sarf ettiğini ve haberciliğin büyük bir emekle oluştuğunun farkındayız. Hastaneye gidiyoruz ordalar, bir olay oluyor bizden önce gidiyorlar. Burada toplumun hassasiyetlerini idarenin görmesi için çaba sarf ediyorlar. Tüm çalışan gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hakkınız ödenemez" dedi.

Diğer boyuta bakıldığında dünyanın farklı bir mecraya gittiğine değinen Vali Sezer, "Dünyanın çeşitli yerlerinde çok büyük olaylarla, krizlerle karşı karşıyayız. Resimlere ve haber akışlarına baktığımız zaman aslında dünyanın bir özeti gibidir. Artık neredeyse herkese tebessüm ettiren olumlu haberleri çok az görür hale geldik. Hem bireysel, hem toplumsal, hem de devletler bazında uluslararası alanda olumlu haberler gittikçe azalıyor. Savaş, şiddet gibi olumsuz haberlerin arttığını görüyoruz" dedi.

"2024 yılının tebessüm ettiren bir yıl olmasını diliyorum"

Yeni bir yıla girildiğini ve 2024 yılının hem Edirne, hem ülke, hem de dünya açısından daha güzel haberlerin ön plana çıktığı, herkesi tebessüm ettiren olayların olduğu bir yıl olmasını dileyen Vali Sezer, "Edirne'de çalışan gazetecilerimizi kendi çalışma arkadaşlarım olarak görüyorum. Gerçekten de oluşturdukları haberleri tek tek takip ediyor ve önemsiyorum. Aslında toplumu ve bir şehri yönetmek, o şehrin nabzını tutmak demektir. Şehrin nabzını da gazetecilerle tutabiliyoruz. Sosyal medya ve saha ziyaretleri ile bunları görebiliyoruz. Çok fazla saha ziyareti ve ona göre şehirde nabız tutma, şehri doğru yönetmenin en temel şartlarından birisidir. Bu manada da yapmış olduğunuz haberciliğe çok değer verdiğimizi bilmenizi isterim. Yaptığınız haberlerin hepsini takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Hem sizleri, hem yaptığınız haberleri çok önemsiyoruz. Bazen bir kişiyi ilgilendiren haberler oluyor, ama temeline indiğiniz zaman bunun toplumun birçok kesimini ilgilendirdiğini görüyorsunuz. Buradan bir örneklem alıp bir uygulamayı harekete geçirdiğinizi görüyorsunuz" ifadelerine yer verdi.

"Çok önemli bir kamu görevini yerine getiriyorsunuz"

Gazetecilerin çok önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirten Sezer, basına destek olmak ve her türlü yardım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Düzenlenen program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - EDİRNE