Sıcak lezzetler soğuğa meydan okuyor

Edirne'de kurulan Üreten Kadınlar Pazarı, soğuk havaya rağmen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kış şartlarının kendini hissettirdiği pazarda kadın üreticiler, emekle hazırladıkları ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de doğal lezzetleri tüketiciyle buluşturuyor.

Pazarda tezgahlardan yükselen sıcak lokma, gözleme ve katmer kokuları, soğuğa aldırış etmeyen vatandaşları kendine çekiyor. Taze hazırlanan ürünler, özellikle kış günlerinde pazara gelenlerin ilgisini artırırken, hem üreticiler hem de alışveriş yapanlar alım gücündeki düşüşün satışları etkilediğini dile getiriyor.

Ekmek üreticisi Nermin Çetin, üretmenin kendisi için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda manevi bir güç olduğunu belirtti. Çetin, "Az da olsa evime katkı sağlıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum, hatta çocuklarıma para verebiliyorum" dedi.

Havsa'nın Kuzucuk köyünden pazara geldiğini ifade eden Çetin, tam buğday, siyez, ekşi mayalı ve nohutlu olmak üzere dört çeşit ekmek ürettiğini söyledi. Nohutlu ekmeğin yapımının zor olduğuna dikkat çeken Çetin, "İlla sıcak olması gerekiyor. Mayası tutarsa oluyor, tutmazsa olmuyor" sözleriyle üretim sürecindeki emeği anlattı.

Alışveriş yapan Tezcan Liznak ise Üreten Kadınlar Pazarı'nın önemine vurgu yaparak, doğal ve organik ürünlere ulaşabildiklerini söyledi. Liznak, fiyatların biraz yüksek olduğunu belirterek, daha makul seviyelere düşmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Bal satıcısı Nazmi Yılmaz da soğuk hava şartlarına rağmen pazarda olmaya devam ettiklerini belirterek, "Soğuk sıcak demeden insanlara hizmet için buradayız" dedi.

Soğuk havaya rağmen üretici ile tüketiciyi bir araya getiren Edirne Üreten Kadınlar Pazarı, kadın emeğinin görünür kılındığı ve doğal ürünlerin sofralara ulaştığı önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. - EDİRNE