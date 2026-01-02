Haberler

Edirne Ulus Pazarı'nı Soğuk Hava Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de her hafta kurulan Ulus Pazarı, dondurucu soğuklar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu hafta beklenen ilgiyi göremedi. Pazardaki esnaflar, düşük sıcaklıkların ve yılbaşı harcamalarının ardından yaşanan durgunluktan rahatsız. Esnaflar, insanların pazara gelmediğini ve işlerin durma noktasına geldiğini kaydediyor.

(EDİRNE) - Edirne'de her hafta cuma günü kurulan ve Bulgar turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'na, dondurucu soğuklar nedeniyle yılın ilk haftasında ilgi az oldu. Esnaf Hasan Özayazmalı, "Ülkenin geldiği durum ortada, her şey ortada. Ekonomik şartlar, birden hava şartlarının değişmesi, havaların bir anda 10-15 dereceden iki gün sonra eksilere gelmesi haliyle insanları doğal olarak etkiliyor. Bu pazarı da etkileyecektir" dedi.

Ulus Pazarı esnafı, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte zor günler geçiriyor. Bazı esnaflar işlerin az olmasından dolayı tezgahlarını açmadı. Esnaf Hasan Özayazmalı, hava sıcaklığının düşmesiyle vatandaşların pazara gelmediğini ifade etti.

"Pazarı da etkileyecektir"

Esnaf Özayazmalı, şunları söyledi:

"Ülkenin geldiği durum ortada, her şey ortada. Ekonomik şartlar, birden hava şartlarının değişmesi havaların bir anda 10-15 dereceden iki gün sonra eksilere gelmesi haliyle insanları doğal olarak etkiliyor. Bu pazarı da etkileyecektir. İçinde bulunduğumuz ülkemizin durumu, insanların ekonomik şartları ve bununla beraber aynı zamanda gelişen teknolojiyle internet satışları olsun, AVM'ler olsun, bunların hepsi haliyle küçük esnafımıza ne kadar istemeseler de kabullenmesi gereken bir gerçek var. Bu pastanın dilimleri bir şekilde buralara akıyor."

"Yılbaşı ertesi pazarlar iki-üç hafta böyle olur"

Esnaf Tahsin Günaydın, şunları kaydetti:

"Tabii ki ekonomide de sıkıntılar var. Bir de yılbaşından önce millet yılbaşı gelecek diye masraf yaptığı için doğal olarak pazara da yansıdı. Yılbaşı ertesi pazarlar genellikle düşük geçer. 1-2 hafta böyle düşük geçer. Ama sonrasında yavaş yavaş toparlar sonrasında düzelir. Yoğunluğun düşüşü soğuk havalardan da olabilir. Aşırı derecede bir soğuk var. Bir de millet yılbaşında harcama yaptığı için yılbaşı ertesi pazarlar iki üç hafta böyle olur. Ben kaç seneden beri pazarlara geliyorum yılbaşı ertesi düşük geçer."

"İnsanları pazara bekliyoruz"

Esnaf Buse Güler, şunları belirtti:

"Açıkçası durgunluk bizi biraz üzdü. Burası çok soğuk. Soğukta üşüyoruz. İnsanları buraya bekliyoruz. Ben oturuyorum şu an insan olmayınca bir şey yapamıyoruz. Zaman da geçmiyor ve üşümemiz daha fazla oluyor. İnsan kalabalıkta vatandaşlarla ilgilenirken üşüdüğünü anlamıyor. Durgunluk bizi mutsuz ediyor açıkçası. İnsanları pazarımıza bekliyoruz. Soğuklar bizi çok etkiledi. Yaz gibi değil. Pazara inmek istemiyorlar. Eskiden tezgahlarımız daha çabuk boşalıyordu. Daha fazla ciro yapıyorken şu an öyle bir ihtimal yok. Daha fazla ürünümüz elimizde kalıyor. İnsanlar tercih etmiyorlar, almıyorlar. Gelmiyorlar daha doğrusu."

Kaynak: ANKA / Yerel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Dehşete düşüren görüntü: 14 yaşındaki çocuk markete ateş açtı

Görüntüdeki 14 yaşında bir çocuk
Yürek sızlatan görüntü: Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu

Milyonlarca liralık kamu kaynağı hurda oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın 'Nişanlım' dediği Rabia

Paylaşımları bomba: İşte Kadıköy Boğası'nın "Nişanlım" dediği Rabia
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
MHP'den harekat sinyali gibi sözler: SDG'nin hak ettiği son yaklaşıyor

MHP'den harekat sinyali gibi sözler: Hak ettiği son yaklaşıyor