Edirne Ulus Pazarı'nda Bulgar Yoğunluğu Artıyor

Bulgarların kur farkından dolayı Ulus Pazarı'nı tercih etmesi esnafın yüzünü güldürdü. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, sınır kapılarında gurbetçi yoğunluğunun azalmasıyla Bulgar turistlerin Ulus Pazarı'na gelmeye başladığını söyledi. Esnaf ise yaz aylarında iş yapamadıklarını, Bulgarların gelmesiyle işlerinde ciddi artış yaşandığını ifade etti.

"Bulgar müşterilerin sayısında çok ciddi artış oldu"

Atkoşan, şunları kaydetti:

"Sabahın erken saatlerinden beri özellikle pazarımızda Bulgar müşterilerin sayısında çok ciddi artış oldu. 'Ulus Pazarı eski günlerine döndü.' diyebiliriz. Türkiye tatil için gelen yurt dışı vatandaşlarımızın çalıştığı ülkelere geri dönmesiyle beraber sınır kapıları oldukça sakin durumda. Sınır kapılarından giriş çıkışın rahat olduğu dönemlerde Bulgar müşterilerin her daim Edirne'ye bir ilgisi var. Edirne'ye geldiklerinde de ilk durakları, tercihlerini Ulus Pazarı'ndan yana kullanıyorlar."

Esnaf Ayhan Ersen, "Bugün mükemmel bir iş var. Geçen haftaya oranla yüzde 100 farklılık var. Herhalde bundan sonra okullar açıldı, devamını bekliyoruz. Bulgarlar baya geliyorlar. Sabah ilk işimi da onlara yaptım 10 bin liralık" diye konuştu.

Esnaf Medet Tural ise, "Yeni yeni yabancılar gelmeye başladı. Gurbetçiler gittikten sonra Bulgarlar gelmeye başladı. Buna da şükür. Yazın işler durgun geçti. Bulgarların gelmeye başlamasıyla işler düzelmeye başladı" dedi.