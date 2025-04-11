Edirne Ulus Pazarı Esnafı İmamoğlu'na Özgürlük İçin İmza Kampanyası Başlattı

(EDİRNE) - Edirne Ulus Pazarı esnafları, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için imza kampanyasına destek verdi. Pazar esnafı Yıldıray Aksu, "2 haftada bin imza toplamış olduk. Esnaflarımız umutlu, bekliyor. İmamoğlu çıkacak, bekliyoruz" dedi.

Edirne'de Yıldıray Aksu isimli bir esnaf, pazarlarda İmamoğlu'nun serbest kalması için esnaflardan imza topluyor. Aksu'nun imza kampanyasına Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan ve pazar esnafları da destek verdi. Aksu, 2 haftada yaklaşık bin imza topladıklarını söyledi. Aksu, şunları kaydetti:

"Özgürlük için imza kampanyasına biz de katıldık. Esnaflardan imza topluyoruz. Bütün pazarlarda İmamoğlu'nun kazanması için imza kampanyasına katılıyoruz. Genellikle esnaflarımız imza atıyor. 2 haftada bin imza toplamış olduk. Esnaflarımız umutlu, bekliyor. İmamoğlu çıkacak, bekliyoruz."