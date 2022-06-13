Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Başkanı Giyik: "Zam İstemeye Utanır Hale Geldik"

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Başkanı ve Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Giyik, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle işlerinin her geçen gün daha kötüye gittiğini belirterek, "Zam istemekten utanır hale geldik. Mecburuz buna, zam yapılmazsa araçlarımızı yürütemez hale geleceğiz. Şu anda belediyenin desteği ile ayakta durmaya çalışıyoruz, fakat destek almamıza rağmen zarar ediyoruz" dedi.

ETUS Başkanı ve Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Giyik, ulaşım sektöründe yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Giyik, şunları söyledi:

"CİROLAR MAZOTA YETMİYOR"

"Mazot zamları gün gün ardı ardına sıkıntı yaşatmaya başladı bize. Topladığımız cirolar mazota yetmez oldu. Cirolar yetmediği gibi hiçbir şekilde amortisman ayıramaz olduk. Şu anda ciddi zararlarla karşı karşıyayız. Bu zamlarla nereye kadar sürdürebilir bu iş bilmiyorum. Ama gerçekte bir şey var ki bunun karşılığını almamız gerekiyor. Hizmet ediyoruz hizmetimizin karşılığı da para, ama zam istemekten utanır hale geldik. Mecburuz buna zam yapılmazsa bir şekilde zam yapılmazsa araçlarımızı yürütemez hale geleceğiz. Şu anda belediyenin desteği ile ayakta durmaya çalışıyoruz, fakat destek almamıza rağmen zarar ediyoruz.

"YEDEK PARÇAYA PARA AYIRILAMIYOR"

Amortisman yedek parçaya para ayıramıyoruz, borçlanır hale geldik. Şu anda sadece Edirne'de değil Türkiye genelinde çok büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Özellikle şehir içi toplu taşımada bu sıkıntıları görür olduk. Biz bu toplu taşımanın üst düzey yöneticileriyiz, orada da bize gelen talepler 'mazota indirim olacak mı, mazota vergi muafiyeti olacak mı' gibi sorularla karşı karşıyayız. Biz de bunları bakanlıklara tabi iletiyoruz. Buradan da tekrar yetkililere sesleniyorum; şehir içi toplu taşıma yapan sektöre kesinlikle vergi muafiyetli mazot uygulanması gerekiyor. Eğer uygulanmazsa ne şoför maaşı verebiliriz ne yedek parça alabiliriz, sıkıntı büyük."

"ŞOFÖR SIKINTISI VAR"

Okulların kapanması ile sezonun sona ereceğini ve yeni sezonda neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini belirten Giyik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu sezonu kapatacağız artık yaz sezonuna giriyoruz, işlerimiz daha da azalacak ama yeni sezonda da korkumuz şu; şoför bulamaz hale geleceğiz. Dünyada, ülke genelinde şoför sıkıntısı var. Hangi taşımacı olursa olsun T, J, M, S plaka kamyon kamyonet hangi taşımacı olursa olsun tüm araçlara mal sahipleri ya çalıştırmıyor ya kendileri biniyor. Şoförlük yapan arkadaşlar bu sektörlerden uzaklaşıp başka iş bulmaya çalışıyor kendine. O yüzden şoför sıkıntısı ülkede çok büyük. Buradan sizin aracılığınızla biz de yeni sezona girerken, şoför ihtiyacımız olduğu aşikar. Şoförlük yapacak arkadaşlar, belgeleri toplu taşımaya uygun olan arkadaşlarla çalışmak isteriz. Yeni sezonda yaklaşık 100-110 şoför arkadaşımıza ihtiyacımız olacak, bunu da buradan bildirmiş olalım."

ANKA / Yerel