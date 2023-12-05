Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Ekmek fiyatına zam yapmayı düşünmüyoruz

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, ekmeğin satış fiyatına yılbaşına kadar zam yapmayı düşünmediklerini söyledi. Irmak, "Yaklaşık bir aydan beri buğday fiyatlarında yukarı doğru hareketlenme var. Bu un fiyatlarını etkilemekte. 500-550'den, 600-650 liraya doğru 50 kilogramlık un çuvalları gitmeye başladı. Bu da fırıncı esnafını olumsuz etkilemekte. Ancak ellerinde stokları oldukları için şimdilik idare ediyorlar. Ocak ayında yeni asgari ücret, yeni maliyetlerle komitelerimiz hesaplayıp ekmek fiyatını ocak ayı içerisinde belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, ekmek fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Irmak, şunları söyledi:

"OCAK AYI İÇERİSİNDE BELİRLEMEYİ PLANLIYORUZ"

"Ekmekle ilgili yılbaşına kadar bize müracaat da yok, olsa da zam vermeyi düşünmüyoruz. Fırıncı arkadaşların bazılarıyla kasım ayı içerisinde bir toplantı yaptık. 'Yılbaşından sonra değerlendirelim bu konuları' dedik. Çünkü yeni asgari ücret ne olacak? Yeni maliyetler ne olacak? Yeni yıla göre verdiğimiz fiyat bir yıl gitsin. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın 'Asgari ücret yılda bir defa artık tespit edilece.' dediği gibi biz de ekmek fiyatını bir kere tespit edelim. Bir tespit edelim pir tespit edelim. Bir yıl sürsün. Yeniden zam yapmayalım diye düşündüm. Yaklaşık bir aydan beri buğday fiyatlarında yukarı doğru hareketlenme var. Bu un fiyatlarını etkilemede. 500-550'den, 600-650'lere liraya doğru 50 kilogramlık un çuvalları gitmeye başladı. Bu da fırıncı esnafını olumsuz etkilemekte. Ancak ellerinde stokları oldukları için şimdilik idare ediyorlar. Ocak ayında yeni asgari ücret yeni maliyetlerle komitelerimiz hesaplayıp ekmek fiyatını belirlemeyi planlıyoruz."