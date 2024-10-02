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Edirne Öğretmenlerinden Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifine Tepki

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Edirne'deki öğretmenler, TBMM'nin açılmasıyla birlikte gündeme gelecek olan Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifine karşı eylem düzenleyerek, Milli Eğitim Akademisi'nin kabul edilmediğini ve öğretmenlik diplomasının esas olduğunu vurguladılar.

(EDİRNE) - Edirne'deki öğretmenler, TBMM'nin açılmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi beklenen Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifine tepki gösterdi. Eğitim Sen Edirne Şube Başkanı Ahmet Acet, "Milli Eğitim Akademisi'ni kabul etmiyoruz. Öğretmenlik diploması esastır, başka bir yapıya ihtiyaç yoktur. ÇEDES gibi protokollerle öğretmenlik mesleği dışında bizlere dayatılan görevleri kabul etmiyoruz" dedi.

Edirne'de eğitim sendikaları bugün Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek eylem yaptı. Sendikalar, ortak basın açıklamasında Milli Eğitim Akademisi'ni kabul etmediklerini söyledi. Basın açıklamasını Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar ve Eğitim Sen Edirne Şube Başkanı Ahmet Acet, birlikte okudu.

"Öğretmen yetiştiren kurumların itibarı zedelenmektedir"

Eğitim İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar, şunları söyledi:

"Meslek kıdemi esas alınarak yapılan ücret düzenlemesi, tüm öğretmenlere unvan şartı aranmaksızın verilmelidir. Eğitim fakülteleri suçlanıyor. Kanun teklifine göre Milli Eğitim Bakanlığı başarılı, eğitim fakülteleri ise başarısız olarak gösterilmektedir. Bu gerçek dışı bir iddiadır ve öğretmen yetiştiren kurumların itibarını zedelemektedir. Kanun teklifi, öğretmenleri otoriteye uygun şekilde seçmeyi amaçlamaktadır. Bu anlayış, öğretmenleri güçlendirmeyi değil, tam tersine zayıflatmayı hedeflemektedir. Mesleki güvence yok, güvencesiz istihdam var. Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik gibi güvencesiz istihdam biçimleri bu kanun teklifiyle daha da yaygınlaştırılmakta, hazırlık eğitimi adı altında yeni bir güvencesizlik basamağı eklenmektedir."

"Disiplin hükümleriyle baskılanmak istemiyoruz"

Eğitim Sen Edirne Şube Başkanı Ahmet Acet de, şunları kaydetti:

"Kıdem yılına göre tüm öğretmenlere ödemeler yapılmalı, bu ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Milli Eğitim Akademisi'ni kabul etmiyoruz. Öğretmenlik diploması esastır, başka bir yapıya ihtiyaç yoktur. ÇEDES gibi protokollerle öğretmenlik mesleği dışında bizlere dayatılan görevleri kabul etmiyoruz. Öğretmenler kanunda belirtilen asli görevlerini yapmalı, kanunlarda açıkça yazdığı gibi okullarda öğretmenler dışında hiç kimse eğitim öğretim hizmeti vermemelidir. Disiplin hükümleriyle baskılanmak istemiyoruz. Haklarımızı kısıtlayan ve bizleri keyfi ceza uygulamalarıyla baş başa bırakacak olan her türlü düzenlemeye karşıyız."

Eyleme Eğitim-İş, Eğitim-Sen, TEÇ-SEN, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası destek verdi.

Edirne Öğretmenlerinden Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifine Tepki
Kaynak: ANKA / Yerel

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