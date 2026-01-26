Eski Edirne Milletvekili Erdal Kesebir Hayatını Kaybetti
Demokratik Sol Parti'nin eski milletvekillerinden Erdal Kesebir, 71 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı yarın Uzunköprü ilçesinde kılınacak.
(EDİRNE) - Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 19. ve 20. Dönem Edirne Milletvekili Erdal Kesebir (71) hayatını kaybetti.
Kesebir'in cenazesi yarın Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığına defnedilecek.
Kesebir'in vefatı nedeniyle çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve yurttaş sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı.
Kaynak: ANKA / Yerel