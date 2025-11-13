Haberler

Edirne Kaymakamı, Aileleri Ziyaret Ederek Eğitim Bilinçlendirme Çalışmaları Yapıyor

Edirne'de Kaymakam Emin Cevat Tutar, dezavantajlı aileleri ziyaret ederek çocukların eğitime düzenli katılımının önemini vurguladı. Hane ziyaretleri ile eğitimde devamsızlığı önlemek amacıyla destek çalışmaları sürmektedir.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de ilçe kaymakamı Emin Cevat Tutar, aileleri evlerinde ziyaret ederek, çocukların okula düzenli devam etmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kaymakam Tutar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Çıtak ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Koç ile birlikte Yiğit Turnacı ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette, çocukların eğitim durumları hakkında bilgi alınarak aileye çocukların okula düzenli devam etmelerinin önemi anlatıldı.

Dezavantajlı grupların eğitimden uzak kalmaması için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirten Kaymakam Tutar, "Her çocuğun eğitim hakkını kullanması için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Bu noktada ailelerin de duyarlı davranması büyük önem taşıyor" dedi.

Süloğlu Kaymakamlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı iş birliğinde yürütülen hane ziyaretlerinin, okul devamsızlığını önlemeye yönelik rehberlik ve destek çalışmalarıyla devam edeceği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
