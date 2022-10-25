Edirne haberleri | Edirne'nin 'Kıymet Teyzesi' hayatını kaybetti Yerel Haberler Edinilen Edirne gelişmesine göre 8 yıl önce Edirne'de mahallesindeki park alanının imara açılmasıyla inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak eylem yapan ve ardından kepçenin önünde otururken fotoğrafı şehirde bir sembol haline gelen Kıymet Peker hayatını kaybetti. 8 yıl önce Edirne'de mahallesindeki park alanının imara açılmasıyla inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak eylem yapan ve ardından kepçenin önünde otururken fotoğrafı şehirde bir sembol haline gelen Kıymet Peker hayatını kaybetti. 31 Mart 2014 tarihinde 1. Murat Mahallesi'nde çocuk parkının imara açılmasıyla başlatılan temel kazısında iş makinesinin önüne oturarak kazıyı engelleyen Kıymet Peker yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Kıymet Peker için dün öğle vakti Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. 8 yıl önce Edirne'de mahallesindeki park alanının imara açılmasıyla inşaat yapmak üzere gelen kepçenin önüne oturarak eylem yapan ve ardından kepçenin önünde otururken fotoğrafı ülke gündemine girmesiyle Kıymet Peker şehirde sembol haline gelmişti. Öte yandan geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenen ve Temmuz ayında parka "Kıymet Teyze" adı verilmişti. - EDİRNE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Edirne Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Edirne haberleri | Edirne'nin 'Kıymet Teyzesi' hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.