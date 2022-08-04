Edirne haberleri | Edirne'de Simide Zam Talebi Reddedildi

Edirne'de 4 liradan satılan kara fırın simidine, esnaf girdi maliyetlerinde artış yaşandığı gerekçesi ile 1 TL zam istedi. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ise zam talebini reddetti.

Esnafın 4 liraya satılan simidin 5 liraya çıkarılması talebini Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları reddetti. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz Türkiye'de hiçbir ilde 5 liraya simit satılmadığını belirtti.

"SİMİDİN 5 TL OLDUĞU BİR İL YOK"

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, simidin 5 lira olduğu bir il olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"100 gram simide 5 lira talep var ama bunu bizim vermemiz mümkün değil. Zaten yaklaşık 1 aydır ürünlerin fiyatı stabil gidiyor. Daha önceki gibi 2-3 günde 10 günde bir hiçbir ürüne zam gelmiyor. Benim yaptığım araştırmalara göre Türkiye'nin hiçbir yerinde simidin 5 TL olduğu bir il yok. Ondan dolayı simide 5 lira fiyat vermemiz söz konusu değil reddettik. Esnaf para kazanamadığını söylüyor. Herhalde ondandır. Kimseyle yüz yüze görüşmedim. Ben buraya gelen teklifleri makul ölçüler çerçevesinde değerlendiririm, uygun bulduklarımızı onaylarız, uygun görmediklerimizi reddederiz. Ben 'Gerekçeniz nedir?' diye sormadım da. Zam yapılalı 4-5 aydan fazla değil. Ki o zamanlar fiyatlar her geçen gün değişiyordu. Şu an fiyatlar az buçuk oturmuş pozisyonda."