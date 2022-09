Edirne haberleri | Edirne'de Çocuk Yaşta Evliliklerin Önüne Geçilmesi İçin Eylem Planı Hazırlandı

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne'nin çocuk yaşta evlilik sıralamasında Türkiye'de 14'ncü sırada yer aldığını söyledi. Özbaş, "Erken yaş evliliklerin önüne geçebilmek adına da Edirne Valiliği'nce 'Erken Yaş Evlilikleri Önleme Eylem Planı' hazırlandık ve çalışmalarımıza ciddi boyutta devam ediyoruz" dedi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Genel Meclisi'nin Eylül ayı toplantısına katılarak, Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaş evlilik ve Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'ndan (UYUMA) bahsetti. Şiddettin öğrenilen bir davranış olduğunu kaydeden Özbaş şunları söyledi:

"Şiddet bizim genlerimizde olan bir şey değildir. Şiddet öğrenilen bir davranıştır. Biz şiddeti öğrenerek hayatımıza uyguluyoruz. Öyleyse şiddeti nereden öğreniyoruz? Baba anneye, anne çocuğa, çocuk kardeşe, kardeş oyuncağına, okulda, trafikte, işte, çarşıda, maalesef şiddete her yerde maruz kalabiliyoruz. Televizyon programlarına bakıyoruz. Maalesef şiddet olmayan dizimiz yok gibi. Çocuklarımızın internette oynadıkları oyunların hangisi baksak şiddet olmayan oyun yok gibi. Şiddet günümüzün ciddi bir gerçeği. Günümüze baktığımızda her yaş gurubunda her meslek gurubunda her eğitim seviyesinde şiddet olgusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede, bilinçlendirme ve toplumsal farkındalığın yaratılması, ön plana çıkmaktadır. Özellikle seçilmiş olan insanlar, kamuoyu önündeki insanlar, bürokratlar, öğretmenler veya 'kanaat önderleri' dediğimiz insanlar, bu konuda farkındalık yaratmak için topluma örnek olması gereken insanlardır."

Öte yandan, meclis üyeleri farkındalık yaratmak için "Kadına El Kalkamaz" pankartı açtı. Meclisin kadın üyeleri, KADES uygulamasını telefonlarına indirirken, UYUMA uygulaması da il genel meclis üyeleri tarafından telefonlara kaydedildi.