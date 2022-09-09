Edirne haberleri | Edirne Belediyesi Tiyatro Oyuncusu Arıyor

Edirne bölgesinden gelen habere göre Edirne Belediyesi’nde yeni kurulacak olan Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu’nda görev yapacak, 10 adet tiyatro oyuncusu için Türkiye İş Kurumu üzerinden işçi alımı yapılacak.

Edirne Belediyesi'nde yeni kurulacak olan Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu'nda görev yapacak, 10 adet tiyatro oyuncusu için Türkiye İş Kurumu üzerinden işçi alımı yapılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu'nun kurulacağının müjdesini vermişti. Bu kapsamda Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda hizmete girecek olan Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu'nda görev yapacak 10 adet tiyatro oyuncusu alımı yapılacak.

İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Adayların 4 yıllık tiyatro eğitimi veren fakültelerin veya Devlet Konservatuarlarının oyunculuk bölümü mezunu olmaları gerekiyor. Adaylar başvurularını 12.09.2022 – 22.09.2022 tarihleri arasında personelmd@edirne.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Başvuru belgesi ile birlikte kimlik fotokopisi, diploma fotokopisi (4 Yıllık Tiyatro eğitimi veren fakültelerin veya Devlet Konservatuvarlarının oyunculuk mezunları), İkametgah, erkek adaylar için askerlik durum belgesini tek pdf olacak şekilde personelmd@edirne.bel.tr e-posta adresine göndermeleri gerekli.

MÜLAKAT VE UYGULAMALI SINAV YAPILACAK

Adayların Komedya, Tragedya, Şiir parçası hazırlayarak oyun sergilemeleri gerekmekte olup ayrıca dans ve müzik yeteneklerinden de değerlendirilecektir. Adaylar ile 26/27/28.09.2022 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde mülakat ve uygulamalı sınav yapılacaktır.