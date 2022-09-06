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Edirne gündem: Edirne'de belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken şüpheli için suç duyurusu

Yerel Haberler

Edirne gündem: Edirne'de belediyeden konteynerlerdeki çöpü yere döken şüpheli için suç duyurusu

Edinilen Edirne gelişmesine göre EDİRNE'de, konteynerlerdeki çöpleri yere döken kimliği belirsiz kişi hakkında, belediye tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

EDİRNE'de, konteynerlerdeki çöpleri yere döken kimliği belirsiz kişi hakkında, belediye tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen pazar gittikleri Atatürk Caddesi Ayşekadın mevkinden Şükrüpaşa Caddesi'ne kadar olan bölümdeki konteynerlerdeki çöplerin rastgele yola atıldığını gördü. İşçilerin durumu amirlerine bildirmesiyle inceleme başlatıldı. İnceleme sonucunda, tüm konteynerlerdeki çöplerin yola rastgele atıldığı belirlenirken, belediye ekipleri durumu fotoğraflarla raporlayarak, bölgeyi temizledi. Yapılan incelemede, çevrede yaşayanların da çekmiş olduğu cep telefonu kamera kayıtlarıyla, olayın henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Edirne Belediyesi, düzenlenen raporlar doğrultusunda Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, şüphelinin yakalanması için hukuki işlem başlattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, olayın çevredekiler tarafından büyük tepki çektiğini ve bu nedenle de çöpleri etrafa saçan kişinin yakalanarak, cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Yerel

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