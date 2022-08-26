Edirne haberi! Edirne İskenderköy'de Tarım Arazileri Villayla Doldu

Edirne haberler: Edirne’nin İskenderköy’ünde tarım arazilerinin imara açılması nedeniyle son yıllarda villa yapımında büyük artış yaşandı. İskenderköy Muhtarı Selçuk Meriç, son 1 yıl içinde bin dönüm tarım arazisinin satıldığını belirterek, “Şu anda köy civarında tarım alanı kalmadı gibi. Yerlerin yüzde 90’ı satıldı. Değerlenmesi güzel bir şey ama üretimin azalması da kötü. Tarım günden güne azalıyor köyümüzde” dedi.

Edirne'nin İskenderköy'ünde tarım arazilerinin imara açılması nedeniyle son yıllarda villa yapımında büyük artış yaşandı. İskenderköy Muhtarı Selçuk Meriç, son 1 yıl içinde bin dönüm tarım arazisinin satıldığını belirterek, "Şu anda köy civarında tarım alanı kalmadı gibi. Yerlerin yüzde 90'ı satıldı. Değerlenmesi güzel bir şey ama üretimin azalması da kötü. Tarım günden güne azalıyor köyümüzde" dedi.

Edirne'nin İskenderköy'ünde tarım arazilerinin imara açılması lüks konut ve villa yapımını artırdı. Arsa ticareti yapan Ersan Akçın, villa yapımı nedeniyle tarlaların dönümünün 3 milyona kadar çıktığını belirterek, şöyle dedi:

"İskenderköy merkeze bağlı olduğu için popüler bir köy. Villa arazileri nedeniyle tarlaların dönümü 200 bin liradan başlıyor, arsalar 3 milyona kadar çıkıyor. Evlerin çok pahalı olmasından dolayı insanlar tarla alıp burada villalarını yapıyorlar. Daha ucuza mal ettikleri için ondan yükseldi, tarla fiyatları. Edirne'den de alanlar var ama çoğunlukla İstanbul'dan alıyorlar. Yatırım için alıyorlar, çoğu villa oluyor. Arazilerimiz azaldı. Ama yapılacak bir şey yok. Edirne, İskenderköy'e doğru geliyor. Bu tarafta bitirdiler, çiftçilik azaldı. Yerlerin yüzde 85'i yabancıya geçti. Villaların olduğu tarafta. Diğer köyün arka tarafları yine köylünün elinde. Villa bölgesi tarafında yüzde 85'i ikinci elde. Yaklaşık 2 bin 500 dönüm arazi satıldı. Zaten yatırım amaçlı tarım arazisi alıyorlar, 3-5 sene sonra imara giriyor. Çiftçinin durumu bozuk olduğu için ne için satar, borcunu harcını öder ya da çocuğunu evleniyor Edirne'den ev almak için. Edirne'de de 2 milyondan aşağı ev yok. Pandemiden önce 1 milyondan 4 milyona, şimdi 6 milyona ulaştı. Sıfır villalar 6 milyon değerinde. İkinci eller 4 milyon lira."

"1 YILDA BİN DÖNÜM ARAZİ KÖYLÜNÜN ELİNDEN ÇIKTI"

İskenderköy Muhtarı Selçuk Meriç de son bir yılda bin dönüm arazinin köylünün elinde çıktığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"1990 yılında Avrupa kent kuruldu, o yıldan sonra genişleyerek her taraf şu anda villa arazisi oldu. İlk başlanıldığında bu kadar talep olacağı düşünülmüyordu ama yıllar geçtikçe talep arttı. Pandemiden sonra iyice talep arttı. Şu anda köy civarında tarım alanı kalmadı gibi. Yerlerin yüzde 90'ı satıldı. Değerlenmesi güzel bir şey ama üretimin azalması da kötü. Tarım günden güne azalıyor köyümüzde. Böyle giderse kalmayacak zaten. Son bir yılda bin dönüm arazi köylünün elinden çıktı."