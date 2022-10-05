Edirne haberi... Edirne İl Genel Meclisi Üyesi Önder Cin: "Süt Olayı Bitti. Süt Olmayınca Et de Olmayacak"

Edirne haberleri... Edirne İl Genel Meclisi üyesi Önder Cin, et ve süt hayvanı yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Aile işletmeleri bitirildi. Bundan sonra da herkes rahat olsun. Süt olayı bitiyor. Bitti zaten. Süt olmayınca et de olmayacak" dedi.

Edirne İl Genel Meclisi üyesi Önder Cin, et ve süt hayvanı yetiştiriciliğinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, "Aile işletmeleri bitirildi. Bundan sonra da herkes rahat olsun. Süt olayı bitiyor. Bitti zaten. Süt olmayınca et de olmayacak" dedi.

Edirne İl Genel Meclisi üyesi Önder Cin, ANKA Haber Ajansı'na bugün yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin aldığı yanlış kararlar nedeniyle Türkiye'de süt ve et açığı yaşanacağını söyledi. Türkiye'de süt üretiminin bitme noktasına geldiğini belirten Cin, şöyle konuştu:

"YARIN ULUSAL SÜT KONSEYİ TOPLANIP SÜT FİYATLARINI GÜNCELLEYECEKMİŞ"

"Süt fiyatları, enflasyonun tek sebebi olarak görülüyor yıllardan beri. Maalesef bu iş öyle göründüğü gibi değil. Süt fiyatları enflasyonun tek sebebi olarak görülmesinden dolayı süt hayvancılığı bitme durumuna geldi. Aldığım duyumlara göre, yarın Ulusal Süt Konseyi toplanıp süt fiyatlarını güncelleyecekmiş. Onların artık hiçbir şeyi güncellemesine gerek kalmadı. Aylardan beri gebe inekler, damızlık düveler, hayvanlar kesiliyor.

"YARIN SÜTE 9-10 LİRA DESELER DE BUNUN HİÇBİR ANLAMI YOK"

Yarın süte 9-10 lira deseler de bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü bu çiftçinin sütünü 9 lira dediğinizde yemciler yeme zam yapacak. İlaç, elektrik, adam çalıştırma maliyetleri artıyor günden güne. Enflasyon var bu ülkede. Bunu görmezden gelmeyelim. Bundan sonra bu sütte geriye dönüş yok. Bu işi bırakanlar geri dönmediği gibi bir iki yıl sonra sütten dolayı et açığını, süt açığını yaşayacak. Bu açıkların kapatılması yıllar alacak. Sonra gideceğiz, bir sürü proje olarak lanse edeceğiz insanlara; 'Alın size 10 tane gebe düve veriyoruz, 5 tane inek veriyoruz, besilik veriyoruz'. Ama bunlarla bu iş olmayacak. Defalarca, yıllarca denendi, bu işi yapan aile işletmelerine gerçek anlamda destek verilmediği için.

"KONSEY, TÜRKİYE'DE SÜT HAYVANCILIĞINI BİTİRDİ"

Bu destekler sadece endüstriyel firmalara verildiği için bu sektörde zaten hayvancılık bitiyor. Onlar da bu işi sadece teşvik ve hibe için yapıyor, büyük firmalar. Aile işletmeleri bitirildi. Bundan sonra da herkes rahat olsun. Süt olayı bitiyor. Bitti zaten. Süt olmayınca et de olmayacak. Ama 'konsey' dedikleri şey, Türkiye'de süt hayvancılığını bitirmiştir, besi hayvancılığını bitirmiştir. Onlar da bunu yaşayacaklar ama çok geç oldu."