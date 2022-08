Edirne haberi: Edirne'deki Metruk Binalar Tehlike Saçıyor

Edirne'de çok sayıdaki tarihi metruk ev, tehlike saçıyor. Ahşap parçaları zamanla dökülen binalar, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Babademirtaş Mahallesi Muhtarı Haluk İnağ, mahallesinde çok sayıda metruk bina olduğunu belirterek, "Bu evler boş kaldığından terk edilip gidiliyor. Bakımsızlıktan bu hale geliyor ve çok büyük tehlikeler arz ediyor. Geçen gün şuradaki balkonlar yıkıldı. Altından geçenler için her an tehlike arz ediyor" dedi.

"ÖNLEM ALINMASI LAZIM"

Metruk binalara önlem alınması gerektiğini ifade eden İnağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her an bir kazaya sebebiyet verebilir, bunların önleminin alınmasını istiyoruz. Belediye bazen etrafını çeviriyor ama alıyorlar tahtaları ve yine böyle açıkta kalıyor. Daha önce, giden valimiz, tarihi eserlerin Karanfiloğlu Caddesi'nden başlayıp restore edileceğini söylemişti. Şu an o proje ne oldu, gidişatı nerelerdedir, bilemiyorum. Sokağın başındaki bir ev restore edildi ama buralarda bir gelişme yok. Geceleri bu metruk evlerde Suriyeliler kalmaktadır. Komşulardan zaman zaman şikayetler oluyor. Bunların bir önlemi alınması lazım. Daha önceden karakoldan bunların arşivlemesi yapılmıştı, fotoğrafları çekilmişti. Önlem alınacaktı fakat hali hazırda gözüken bir şey yok."

"BU ESKİ EVLER EDİRNE'DE BÜYÜK TEHLİKE"

Mahalle sakini Sinan Bülbül ise çocukların metruk evlerin olduğu sokaktan geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Birisinin başına inecek; bir aracın, bir çocuğun bir kişinin. Yani olacağı o. Aslında belediye buraya önlem almıyor değil. Önlem alıyor, tahtaları koyuyor, o tahtalar vatandaşlar tarafından yakılmak üzere evlerine götürülüyor. Ama başka bir çözüm olması lazım. Geçen gün burada balkon çöktü. Yağmur yağdı, yıldırım mı düştü, bilmiyorum. Birisinin başına düşebilirdi. Bir çocuğun başına düşebilirdi. Bu eski evler Edirne'de büyük tehlike. Biz buradan geçiyoruz, Allah korusun. Burada, sokakta gezen, ailesi ile dolaşmayan, kendi başına dolaşan küçük çocuklar da var. Allah muhafaza birisinin başına düşebilir."

Görüntü Dökümü

Metruk bina detayları

Babademirtaş Mahalle Muhtarı Haluk İnağ

Mahalle sakini Sinan Bülbül