Edirne haberi | Edirne Belediyesi'nden Zafer Yürüyüşü

Edirne haber: Edirne Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla Fener Alayı düzenleyecek. Tüm Edirne halkını, Fener Alayı’na davet eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuyu hep birlikte yaşamak ve yaşatmak için 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı’na bekliyoruz” dedi.

Edirne Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Fener Alayı düzenleyecek. Tüm Edirne halkını, Fener Alayı'na davet eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuyu hep birlikte yaşamak ve yaşatmak için 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı'na bekliyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk askerinin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü, Edirne'de Belediye'nin düzenleyeceği 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı ile kutlanacak.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Fener Alayı, 30 Ağustos günü saat 20.30'da Şükrüpaşa İlkokulu önünde başlayacak. Burada toplanan kortej, Atatürk Anıtı'nda son bulacak.

Başkan Gürkan, "Bu büyük zaferin, bu büyük gururun 100'üncü yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız" diyerek tüm vatandaşları bu coşkuyu yaşamak ve yaşatmak için düzenlenecek Fener Alayı'na katılmaya ve balkonlarını Türk Bayrakları ile donatmaya davet etti.