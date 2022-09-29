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Edirne haber... YTB Edirne'de ofis açtı

Yerel Haberler

Edirne haber... YTB Edirne'de ofis açtı

Gelen Edirne haberlerine göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Edirne'de koordinasyon ofisi açtı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Edirne'de koordinasyon ofisi açtı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile ülkemizde öğrenim gören

uluslararası öğrencilere yönelik görev ve hizmetleri yurt içinde daha etkin, hızlı ve eş güdümlü gerçekleştirmek amacıyla YTB Edirne Koordinasyon Ofisi açıldı. Açılışta konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Edirne'de ofis açarak önemli bir eksikliği giderdiklerine dikkat çekti. Açılan ofisle Balkan coğrafyasına daha yakın olduklarının altını çizen Eren, "Balkanlara özel projelerimizi buradan koordine etmeye devam edeceğiz ve Edirne'deki uluslararası öğrencilerimize yönelik kendi imkanlarıyla gelenler de dahil uluslararası öğrenci akademileri yapacağız. Küresel siyasetin uluslararası konjonktüründe Türkiye yapmış olduğu çalışmalarla sadece Türkiye için değil, yakın coğrafya için de bir istikrar unsurudur. Bunun da en başında Balkan ülkeleri geliyor" dedi.

YTB'nin ortaya çıkışının büyük bir stratejinin parçası olduğunu bildiren Eren, şunları kaydetti:

"Devletimiz son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde dış politikada bir paradigma değişimine, kültürel ve eğitim diplomasisi anlamında bir atılıma yöneldi. Bu süreç içerisinde devlet olarak da, devletin ilgili kurumları olarak da bizler öğrendik, neyi öğrendik? Küresel bir aktör olabilmek için belli alanları da boş bırakmamamız gerektiğini görmüş olduk. Bunların başında YTB açısından baktığınızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geliyor. Biz kurum olarak bizlere sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği misyon doğrultusunda 'nerede bir vatandaşımız varsa oradayız' şiarıyla çalışmaya gayret ediyoruz. Yurtdışındaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. İnsan odaklı bir yaklaşım içerisinde onların yanında olduğumuzu belirtmeye çalışıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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