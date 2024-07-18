Edirne Giyim Sanayi Fabrikası çalışanlarından LÖSEV'e kermes desteği

(EDİRNE)- Edirne Giyim Sanayi Fabrikası çalışanlarının katkılarıyla geliri LÖSEV'e bağışlanan kermesin 11'incisi düzenlendi.

Fabrika çalışanlarının oluşturduğu "Hanım Eller" topluluğu, fabrika bahçesinde yaptıkları yemekleri satarak LÖSEV'e umut oldu. Bu yıl kermesin 11'incisi düzenlendi. Hanım Eller grubu temsilcisi Emel Candan, şunları söyledi:

"Güzel bir yardımlaşma içinde oluyoruz"

"Hanım Eller grubunda her yıl LÖSEV için yardımda arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz. Çok gururlu bir şey. Elimizdeki yiyecekleri evimizde yapıyoruz. Buraya getiriyoruz, arkadaşlarımız bizden alıyor. Güzel bir yardımlaşma içinde oluyoruz. Her yıl düzenli olarak yaptığımız kermesimizin gelirini LÖSEV'e bağışlıyoruz."

LÖSEV'de Gönüllü İletişim Yönetmeni Burcu Durgun, "İlk defa katılıyorum ben. İnanılmaz muazzam. Senelerdir kendi emekleriyle yaptıklarıyla bize destek oluyorlar. Gönüllülerimizle İstanbul'da bu tarz çalışmalarımız var ve burada da görmek bizim için çok güzel" diye konuştu.