Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cingöz: "Esnafın Bizden Zam Talebi Yok"

Güncelleme:
Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, esnafın fiyat artışı talep etmediğini, ancak alım gücünün düşük olduğunu ve dışarıda yemek yeme kültürünün azaldığını belirtti.

(EDİRNE) - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, esnafın sattıkları ürünlerin fiyatına zam talebinde bulunmadığını söyledi. Cingöz, "Şu ana kadar arkadaşların bizden zam talebi yok. Tüketim yok, insanların alım gücü olmadığı için insanlar dışarıda yemek yeme kültürünü de kaybetti" dedi.

Edirneli esnafın, sattıkları ürünlerin fiyatına zam talebi olmadığını kaydeden Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, şunları söyledi:

"Şu an bize gelen zam talebi yok. Kaldı ki, esnaf arkadaşlar zam talebinde bulunurlarsa da ben onları da haklı görüyorum. Girdi fiyatları, yılbaşından bu yana ciddi manada arttı. Özellikle en fazla artış ette oldu. Bir buçuk iki ayda et fiyatları yüzde 40'ın üzerinde artışa sahip oldu. Şu ana kadar arkadaşların bizden zam talebi yok. Tüketim yok, insanların alım gücü olmadığı için insanlar dışarıda yemek yeme kültürünü de kaybetti. İstanbul'da yapılan araştırmaya göre insanların yüzde 63'ü dışarıda yemek yeme kültüründen vazgeçmiş."

Kaynak: ANKA / Yerel
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu

İzmir'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

