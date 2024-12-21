Edirne Esnafı, Enflasyon ve Kredi Sorunlarına Dikkat Çekti

(EDİRNE) - Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, alınan önlemlere rağmen enflasyonun düşmediğine dikkat çekerek "Enflasyonun olduğu yerde, fiyat istikrarının olmadığı yerde hiç kimsenin memnun ve mutlu olması mümkün değil. Ne esnaf ne vatandaş, esnaf sattığı malı yerine koyamıyor" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, 2024 yılında esnafın ekonomik durumunu değerlendirdi. 2024 yılında esnafın krediye ulaşmasında zorluklar olduğunu, esnafa yüksek faizler uygulandığını ifade etti.

Cingöz, şunları kaydetti:

"Enflasyonu önlemek için bir sürü tedbir alındı ama ne hikmetse enflasyon bir türlü düşmüyor ve giderek de artıyor. Enflasyonun olduğu yerde fiyat istikrarının olmadığı yerde hiç kimsenin memnun ve mutlu olması mümkün değil. Ne esnaf ne vatandaş, esnaf sattığı malı yerine koyamıyor, vatandaş bugün aldığını yarın aynı fiyatla alamıyor. Ama inşallah 2025'te fiyat istikrarı sağlanır. Hem esnaf hem vatandaş mağdur olmaz. Esnafın kredi borcu esnaflık yaptığı müddetçe hiç bitmez. Çünkü esnafa taze sermaye lazım. Ama 2024 yılında esnafın ve vatandaşın, işverenin krediye ulaşmasında belli zorluklar meydana geldi. Esnafın en iyi kullanmış olduğu kredi Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi marifeti ile olan ama orada da faizler piyasa faizleri düşük olmasına rağmen faizleri yükselttiler. Son toplantıda da bazı değişiklikler yaptılar. Üç ay olan taksiklendirmeyi altı aya çıkardılar. Bekleme süresi altı ay olan esnafın süresini üç aya indirdiler. Bazı kolaylıklar sağlanmış oldu ama fazilerde herhangi bir değişkenlik olmadı."