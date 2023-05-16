Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cingöz: "Herkes Esnafa Yükleniyor Ama Fiyatları Durduramayanlara Kimsenin Bir Şey Dediği Yok"

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, esnafın zam talebinde bulunmadığını, maliyet hesabını yapıp kendisinin zam yaptığını söyledi. Cingöz, "Esnafın zam talebi yok ama bir de şu var; talep etmeye de gerek yok zaten kurtarmadığını düşünen, kendi maliyetinin hesabını kendi yapıp ona göre de satış yaptığını duyuyorum. İsteseler verir miyiz, veririz. Neden derseniz? Fiyatlarda aşırı derece artış var. Herkes esnafa yükleniyor ama fiyatları durduramayanlara kimsenin bir şey dediği yok" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, esnafın zam talebinde bulunmadığını, maliyet hesabını yapıp kendisinin zam yaptığını söyledi. Cingöz, "Esnafın zam talebi yok ama bir de şu var; talep etmeye de gerek yok zaten kurtarmadığını düşünen, kendi maliyetinin hesabını kendi yapıp ona göre de satış yaptığını duyuyorum. İsteseler verir miyiz, veririz. Neden derseniz? Fiyatlarda aşırı derece artış var. Herkes esnafa yükleniyor ama fiyatları durduramayanlara kimsenin bir şey dediği yok" dedi.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, bugün yaptığı açıklamada, esnafların odanın verdiği tarifenin üzerinde satış yaptığını ifade etti. Cingöz, herkesin zamlar karşısında esnafa yüklendiğini, fiyatları durduramayanlara kimsenin bir şey demediğini söyledi.

"BİZİM TARİFELERİN ÜZERİNDE SATTIKLARINI HERKES SÖYLÜYOR"

Cingöz, şunları söyledi:

"Esnafın zam talebi yok ama bir de şu var; talep etmeye de gerek yok zaten kurtarmadığını düşünen, kendi maliyetinin hesabını kendi yapıp ona göre de satış yaptığını duyuyorum. İsteseler verir miyiz, veririz. Neden derseniz? Fiyatlarda aşırı derece artış var. Herkes esnafa yükleniyor ama fiyatları durduramayanlara kimsenin bir şey dediği yok. Buradaki en önemli unsur ciğerdeki fiyat artışını vatandaş görüyor. Vatandaş haklıdır. Biz tava ciğere, köfteye fiyat verdiğimiz zaman kıyma 180-200 lira arasındaydı. Bugün kıyma 300 liranın üzerinde. Esnaf ne yapacak girdi fiyatları yüksek olduktan sonra… Duyuyorum ki, bizim tarifelerin üzerinde sattıklarını herkes söylüyor.

"SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMIŞ OLMASI PİYASALARI ETKİLER"

Seçimin ikinci tura kalmış olması piyasaları mutlak suretle etkiler. Neden etkiler, kimse ne olacağını kestiremediği için önünü göremiyor ama özellikle gıda üzerindeki esnafı çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Öğlen olduğu zaman karnın acıktı mı, illa bir şeyler yiyeceksin. Akşam olduğu zaman sofraya illa bir şeyler koyacaksın. Gideceksin lokantada yiyeceksin. Diğer sektörleri etkiler diye düşünüyorum."